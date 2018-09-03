Adli tatil sona erdi

Adli itatilin sona ermesi nedeniyle Cumhuriyet Meydanında düzenlenen Adli yıl açılış töreni düzenledi. Törene, Muğla Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hüseyin Kayıkçı, Adalet Komisyonu Başkan Vekili Servet Çoban, Muğla Baro Başkanı Cumhur Uzun, hakimler, savcılar ile avukatlar katıldı.

Başsavcı Vekili Hüseyin Kayıkcı, törende yaptığı konuşmada, “Adalet şüphesiz tüm toplum ve bireyler için en büyük değerdir. Adaletin sağlanması, kamu düzeninin korunması konusunda hepimize çok önemli görevler düşüyor. İnsanlar adaletsizliğe ve haksızlığa asla razı olamazlar, bu yüzden hepimizin bir adalet beklentisi var, dolayısıyla bizlerin sorumluğu çok yüksek. Demokrasinin temeli hukuk devleti, devletin temeli adalettir düşüncesiyle devletimizi ve milletimizi hedef alan tüm terör örgütleriyle sonuna kadar mücadele edeceğimizin ve kamu vicdanlarında adaletin gerçekleştiği kanaat ve inancını oluşturacak şekilde görev yapacağımızın bilinmesini, yeni adli yılın ülkemize, milletimize ve tüm yargı camiasına hayırlı olmasını dilerim. Başta ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, yargı görevini ifa ederken şehit edilen tüm yargı mensuplarını ve tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle anıyorum" dedi.

Muğla Barosu Başkanı Cumhur Uzun ise, “Yeni uygulamaya giren anayasamız ile ülkenin yönetim biçimi değişmiş, ‘Başkanlık Sistemi’ne geçilmiştir. Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin ve Kanunların Anayasa’ya uygunluk denetimlerinde şimdiden ciddi kaygılar bulunmaktadır. Zamanın bu kaygıları yenmesini, tarafsız ve bağımsız bir yargılama ürünü kararlar görmek arzusunda olduğumuzu şimdiden ifade etmek isteriz. Anayasa yargısı dışında yer alan yargı yapılanmasının en üst bölümünü oluşturan Hakimler ve Savcılar Kurulu, isminde yer alan yükseklikten de arındırılarak, başkan tarafından doğrudan ya da dolaylı ama, tamamı başkan tarafından atanan kişilerce oluşturulmuştur. Yargının en üst kurumlarının özetlenen bu yapısı, bizlerin burada, tarafsız ve bağımsız bir yargı sonucu adalet oluşturma çabalarımızı dahi yok edici bir etki oluşturmaktadır. Kuvvetler ayrılığı prensibi siyasi bir ilkedir. Ancak Kuvvetler ayrılığını ülkesi için istemek, siyaset yapmak değil, ülkesini sevmektir” dedi.