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11 Temmuz 2018 13:06

Adnan Oktar’ın ’kediciği’ Bodrum’da güneşlenirken gözaltına alındı

İstanbul merkezli olarak Adnan Oktar ve müritlerine yönelik yapılan operasyon sonucunda Bodrum’da tatil yapan ’kediciği’, şezlongda güneşlenirken gözaltına alındı.

Adnan Oktar’ın ’kediciği’ Bodrum’da güneşlenirken gözaltına alındı

11 Temmuz 2018 13:06


İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Adnan Oktar ve grubuna yönelik 4 ilde operasyon başlattı. Başlatılan operasyon kapsamında 235 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında Adnan Oktar’ın kediciği olarak bilinen B.B. isimli kadının ise Gümbet Mahallesi’nde bulunan bir rezidansta kaldığı belirlendi. Bodrum KOM amirliğince düzenlenen operasyon sonucu B.B.’nin kaldığı eve operasyon düzenlendi. B.B.’nin evin önündeki havuzda şezlongda güneşlendiğini gören ekipler B.B.’yi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen B.B.’nin işlemlerinin ardından İstanbul’a götürüleceği öğrenildi.




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