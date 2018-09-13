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Adnan Polat, koy koy gezip çöp toplattı

Yaz sezonu boyunca Bodrum’da tatil yapan eski Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat yatıyla koyları gezip personele çöpleri toplattı.

Yaz sezonu boyunca Bodrum'da tatil yapan eski Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat yatıyla koyları gezip personele çöpleri toplattı.


Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat Bodrum başta olmak üzere ege kıyılarında lüks yatıyla tatil yaparken bir yandan da 5 personeline talimat vererek koylardaki çöpleri toplattı. 'Maisha' isimli yatıyla yaz sezonu boyunca ege koylarında gezen Polat, koylardaki çöpleri görünce yat kaptanına talimat verdi. 5 personelini çöp toplamaları için görevlendiren Polat ise personelinin başında durarak kontrol etti. 250 torba çöp toplayan personel yaklaşık 3 ay boyunca çöp topladığı ve her gittikleri koylarda çöp toplamaya devam edecekleri öğrenildi.

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