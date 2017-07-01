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01 Temmuz 2017 16:00

Afrika sıcakları Bodrum’u kavurdu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde hava sıcaklığının 44 dereceyi bulmasıyla birlikte sahiller boşaldı, yerli ve yabancı turistler otel odasından ve evlerinden dışarıya adımını atamadı.

Afrika sıcakları Bodrum’u kavurdu

01 Temmuz 2017 16:00


Afrika sıcaklarının etkili olduğu Bodrum’da da termometreler 44 dereceyi gösterdi. Gözde tatil kentinde plajlar, sahiller ve sokaklar boş kaldı. Bodrum’a tatile gelen turistler otel odalarından çıkmamayı tercih etti. Sahillerdeki boş kalan şezlonglar ise dikkatlerden kaçmadı.


Bunaltıcı sıcaklardan dolayı Bodrum sokakları da boşaldı. Evlerinden, iş yerlerinden ve otel odalarından çıkamayan vatandaşlar denizin bile serinletemediğini söyledi. Yabancı turistler ise havaların çok sıcak olduğunu belirterek "Denize giremiyoruz, gölgede oturarak serinlemeye çalışıyoruz. Yine de çok sıcak bir hava var" dedi.



"Kimse odasından dışarı çıkmıyor"


Bitez’de bulunan Amborasia Otel sahibi Zeynel Kılıç, son on yılın en sıcak havası olduğunu ifade ederek hava sıcaklığının 45 dereceye kadar ulaştığını öğleden sonra ise 50 derece olabileceğini söyledi. Otelinin dolu olduğunu ve sahilde kimsenin olmadığını da belirten Kılıç, "Otelin sahilini geziyordum kimseyi göremedim. Personellere sordum misafirlerimiz nerede diye. Tüm turistlerin odalardan çıkmadığını öğrendim. Kimse odasından dışarı çıkmıyor hava sıcaklığı çok yüksek olduğu için" ifadelerini kaydetti.




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