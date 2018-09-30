Ağaç park halinde araçların üzerine devrildi

Muğla'nın Menteşe İlçesi'nde öğleden sonra başlayan sağanak yağmur nedeniyle ağaç yola devrildi. Olay Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde yol yapım çalışması nedeniyle kazılan yoldaki ağaç, yağmur sonrası kökü su toplaması nedeniyle yola devrildi. Yolda park halinde bulunan iki aracın hasar gördüğü olayda yaralanan olmadı. Çevredeki vatandaşların ihbarı sonucu olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ardından cadde trafiğe iki taraflı kapatıldı.