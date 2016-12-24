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24 Aralık 2016 16:25

Ağlara 200 kiloluk vatoz takıldı

Ağlara 200 kiloluk vatoz takıldı

24 Aralık 2016 16:25

Muğla’nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi’nde bir balıkçının ağına 200 kiloluk vatoz takıldı.
Akyaka Mahallesi’nde balıkçılık yapan Oğuz Yenigün gece saatlerinde 5 metrelik balıkçı teknesi ile Gökova Körfezinde balığa çıktı. Ziraatçılar Koyu açıklarında ağların ağırlaşması üzerine ağı çeken Yenigün, dev vatoz ile karşılaştı. Balığı güçlükle tekneye alan Yenigün, sabah saatlerinde balıkçı barınağına geldi.
200 kiloluk vatoz, Akyaka Azmak kenarında vatandaşların şaşkın bakışları arasında bir süre sergilendi. 200 kiloluk vatozu yakalayan Yenigün, balığı bir balık lokantasına sattığını söyledi. Dev vatoz, yaklaşık yarım saatlik bir uğraşının ardından araca yüklendi.
Yenigün, "İlk defa böyle bir balık yakaladım. Yaklaşık 150-200 kilo civarında. Gökova Körfezi Ziraatçılar koyu açıklarında ağlara takıldı. Balığı bir balıkçı lokantasına sattım" dedi.



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