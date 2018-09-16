Ahırda yangın çıktı; 1 büyükbaş hayvan telef oldu

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bir ahırda çıkan yangında, 1 büyükbaş hayvan telef oldu.

Alınan bilgiye göre; Köyceğiz Pınar Mahallesinde Mahmut Arslan'a ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Köyceğiz Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, ahırda bulunan 1 büyükbaş hayvan telef oldu. Diğer büyükbaş hayvanlar ise son anda kurtarıldı. Ahırda bulunan tonlarca samanda zarar gördü.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.