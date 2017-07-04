Aileleri ikna edip tenise yönlendirdi

2013 yılında başladığı bu sporun kursuna giden ve çalışmaları sonucu kurs öğretici belgesi alan Akyol, aileleri ikna edip gençleri tenise yönlendirmeye çalışıyor. Öğrencileri madalyalar kazanmaya başladı.

Seydikemer de kendi imkanları ile gençlere Tenis kursu vermeye çalışan Yasemin Akyol ’’Seydikemer de spor yapması gereken gençler maalesef kahve köşelerinde, internet kafelerde zaman harcıyorlar. Tenis oynayabilecek, spor yapabilecek bir çok genç varken, spor yapmak için genç bulunmuyor’’ dedi.

Seydikemer kapalı spor salonunda bulunan basketbol sahasına kendi imkanları ile file bulup astıktan sonra, oyun alanının çizgilerini çizip sahayı tenis oynanabilecek duruma getirip kendi çocukları ile tenis oynamaya başlayan Akyol, daha sonra ailelerle bir bir görüşerek yeni sporcular buldu. Bulduğu oyuncuları gece gündüz demeden eğiterek turnuvalara hazır hale getiren Akyol; katıldığı turnuvalardan da madalya ile dönüyor.

Son olarak Fethiye’de Türkiye tenis Federasyonunun düzenlediği 12 yaş turnuvasında bir 1. lik bir de 2. lik kazanan Seydikemerli tenisçiler yetkililerden maddi anlamda destek bekliyorlar. Fethiye’de düzenlenen turnuvada 12 yaş 7. grupta Asaf Orhan 2. olurken , İbrahim Büyüktahancı ise 1. oldu.

Seydikemer’de zor şartlar altında çalışmaları sürdürdüklerini belirten Akyol ’’Futbol merakı yüzünden diğer sporlar göz ardı ediliyor. Tenis de çok başarılı olabilecek öğrencilerimiz gençlerimiz var. Ya ailelerin ilgisizliğinden ya da maddi imkansızlıktan dolayı açtığımız kurslara öğrenci bulmak ta sorun yaşıyoruz. Kursa katılan öğrencilerimiz de maddi imkansızlıklardan dolayı bir yerden sonra ilerleme sağlayamıyor. Sporla ilgilenen yetkililerimiz futbola ve diğer sporlara verdikleri desteği Tenis’e de verseler inanıyorum ki Seydikemer’e kupa getirecek sporcularımız yetişecektir. Geçtiğimiz günlerde kendi imkanlarımızla katıldığımız turnuvadan birinci ve ikinci olarak döndük. Fakat maddi imkansızlıklardan dolayı şehir dışındaki turnuvalara katılamıyoruz. Öğrencilerimizin daha iyi başarılar elde edebilmeleri için sürekli turnuvalara katılarak tecrübe edinmeleri gerekmektedir. Öğrencilerimiz katıldıkları turnuvalardan edindikleri tecrübelerle yeni başarılar kazanacak ve Seydikemer’imizi sahada en iyi şekilde temsil ederek derece elde edeceklerdir’’ dedi.