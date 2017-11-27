Air Arabia Bodrum’u uçuş ağına ekliyor

Bodrum Belediyesi’nin Ortakent’te bulunan başkanlık makamında gerçekleşen görüşmede uzun süren çalışmalar neticesinde Air Arabia’nın Türkiye uçuş ağına Bodrum’u da ekleme kararı aldığı bilgisi paylaşıldı. Buna göre Air Arabia, 13 Haziran 2018’de başlayıp eylül ayı sonuna kadar haftada 3 kez Birleşik Arap Emirlikleri’nin Sharjah kenti ile Bodrum arasında karşılıklı tarifeli seferler yapacak. Ayrıca Arap acenta ve basın gruplarının Bodrum’a gerçekleştireceği tanıtım turları ile Bodrumlu otelcilerin kaynak pazar ülkelerde katılacağı roadshow’lar ilk planda gerçekleştirilecek organizasyonlar olup, nisan ayı sonunda Dubai’de gerçekleşen ATM Turizm Fuarı’na Bodrum olarak en güçlü şekilde katılım ve yerinde tanıtım da diğer anlaşılan konular arasındaydı.

Bodrum Belediye Başkanı ve Bodrum Tanıtma Vakfı (BOTAV) Başkanı Mehmet Kocadon, Bodrum’un güçlü şekilde tanıtımı ile Air Arabia’nın seferlerinin başarıya ulaşması için gerek Bodrum Otelciler Derneği ve Bodrum Tanıtma Vakfı gerekse Bodrum Belediyesi olarak tüm imkanları seferber ederek katkıda bulunacaklarını belirterek şunları söyledi "Bizim bütün çalışmalarımız turizmin gözbebeği Bodrum’a daha çok turist getirebilmektir. Bu çalışmalardan birisi de Bodrum’a direkt uçuşların daha çok yapılmasıdır. Bu konuda yaptığımız çalışmalar sonunda direkt uçuşlar başlamıştır. Buna en son olarak Air Arabia da eklenmiştir. Air Arabia’nın uçuşlarıyla Birleşik Arap Emirlikleri’ne direkt bağlanmış olacağız. Çalışmalarımız meyvelerini vermektedir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

TAV Havalimanları Holding Pazarlama Koordinatörü Serkan Karahatay da "İşletmemizde olan Medine, Tiflis ve Batum’dan sonra Air Arabia’yanın Türkiye’de Bodrum’da da servis verecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. Gönülden inanıyoruz ki, Arap yarımadasından hatta Hindistan’dan ilk kez gelecek misafirlerimiz dünyada bir benzeri daha olmayan Bodrum’un eşsiz güzelliklerine hayran kalacaklardır. İki ülkeyi, iki bölgeyi hem turistik ve kültürel hem de ticari anlamda birbirine bağlayan Air Arabia’ya Bodrum’a duydukları güven için teşekkür ediyor, başarılar diliyoruz." dedi.

Sharjah seferleri ile Bodrum’a sadece Birleşik Arap Emirlikleri’nden değil özellikle Suudi Arabistan, Umman ve Hindistan gibi Air Arabia’nın güçlü uçuş ağı bulunan önemli pazarlardan da önemli sayıda turist artışı beklenmektedir. Ortadoğu ve Kuzey Afrika’nın ilk ve en büyük düşük maliyetli havayolu şirket olan Air Arabia, Birleşik Arap Emirlikleri Sharjah ve Ras Al Kaimah Emirlikleri’nin resmi havayolu olup, Fas, Mısır ve Ürdün deki merkezlerinde Avrupa, Rusya ve BDT ülkeleri, Ortadoğu ve Hindistan Yarımadası’nda 200’e yakın uçuş noktasına seferler yapmaktadır.