AK Parti Bodrum Konacık’ta sokak mitingi yaptı

Muğla 4.sıra milletvekili adayı Hüseyin Zafer Alkaya ve Bodrum İlçe Başkanı Ömer Özmen’in konuşma yaptığı etkinliğe katılım yoğundu.

Yukarı Konacık’ta gerçekleşen toplantıya milletvekili adayı Hüseyin Zafer Alkaya ve Ömer Özmen’in yanı sıra, Bodrum ilçe yönetim kurulu üyeleri partililer ve Konacık Mahallesi sakinleri katıldı.

Bodrum İlçe Başkanı Ömer Özmen’in açılış konuşmasının ardından halka hitap eden Ak parti Milletvekili Adayı Dr. Zafer Alkaya, AK Parti’nin 16 yıllık hükümet ettiği sürede gerçekleştirdiği sağlık yatırımlarını tüm dünyanın takdir ettiğini belirterek “Bir tıp adamı olarak yakından takip ettiğim Türk Tıp Dünyası ve sağlık hizmetlerinde varılan noktaya tüm dünya takdir ediyor. Verilen hizmetlerin kalitesini sığ siyaset söylemleriyle ortadan kaldırmak, yok saymak asla mümkün değildir. Devlet ve şehir hastanelerinde, aile hekimliklerinde, devletin katkı sağladığı özel sektör hastanelerinden vatandaşlarımızın aldığı sağlık hizmetlerinin kalitesini tartışmak abesle iştigaldir. Bir aydır ben ve milletvekili adayı olan arkadaşlarımızla birlikte tüm Muğla’yı adeta karış karış dolaştık. Mesleğim gereği verilen hizmetlerin birçoğunu yerinde görme ve değerlendirme imkanı buldum. Sağlık konusunda faaliyet gösteren kurumları ve STK’larını dinledim. Verilen sağlık hizmetinin çıtasını daha da yükseltmek için neler yapılabilir hepsini not ettim. Seçim sonrası ilgili bakanlık ve kurumlara, sağlık personeli olan arkadaşlarımızın istek ve önerilerini bir raporla teslim edeceğim” dedi.

“Muğla halkının sorunu CHP’li belediyeler”

Muğla’daki 13 belediyenin 10’unun CHP’li belediye başkanları tarafından yönetildiğini ve bir aydır kendilerine iletilen sorunların tamamına yakının belediye hizmetleri ile ilgili olduğunu belirten Dr. Zafer Alkaya “Aklımızın almadığı şey, bu kadar belediye kaynaklı sorun varken nasıl oluyor da Muğlalı, CHP’li belediyeleri tercih ediyor. Muğla’ya seçim çalışmalarımızda anlattığımız şeylerin başında bu tezat geldi. Yeni dönemde vatandaşımızı hepimizin ortak değerleri olan ve sonsuz saygı gösterdiğimiz Atatürk, laiklik, demokrasi, özgürlük gibi kriterlerle kandıramayacaklar. Başarısızlıklarını bu değerlerimizin arkasına kaçarak, sığınarak örtemeyecekler. AK Parti insan odaklı, özgürlükler partisidir” dedi.