AK Parti Dalaman Kadın Kollarında görev değişikliği

AK Parti Dalaman Kadın Kolları Başkanlığına Müşerref Kuşkonmaz atandı.

AK Parti Dalaman Kadın Kolları Başkanlığı görevinde değişiklik yaşandı. Kadın Kolları Başkanlığına, Müşerref Kuşkonmaz atandı.

Kuşkonmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, kuruluşundan bu yana Ak Parti çatısı altında olmaktan ve hizmet etmekten gurur duyduğunu belirterek, “Beni bu göreve layık gören büyüklerime ve tüm dava arkadaşlarıma teşekkür ederim.” dedi.

Kuşkonmaz, daha öncede Ak Parti Kadın Kolları yönetiminde görev yapmıştı.