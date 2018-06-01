AK Parti Fethiye Seçim Koordinasyon Merkezi açıldı

Kesikkapı Mahallesi Çarşı Caddesi’nde açılan seçim koordinasyon merkezinin açılışına, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Bülent Karakuş, AK Parti Muğla Milletvekili Hasan Özyer, MHP Fethiye İlçe Başkanı Osman Cura, AK Parti Muğla milletvekili adayı Muhittin Kayabaş, Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Açılış töreninde konuşan AK Parti Muğla Milletvekili Hasan Özyer, AK Parti iktidarı döneminde Türkiye ekonomisinin 3 kat büyüdüğünü, Türkiye’nin altyapı, ulaşım, sağlık ve sağlıkta bugün dünyayla rekabet edebilecek konumda olduğunu söyledi. Özyer, “Bunların yanında çok değişik sıkıntılar yaşadık. Türkiye’de yaşanan sıkıntılar ülkenin huzurunu bozmak ve büyümesini engellemek için çıkartıldı. Emperyalist güçler ve içerideki işbirlikçileri Türkiye’ni büyümesinin önüne geçmek hiç boş durmadılar ve ellerinden geleni yaptılar” dedi.

Son 50 yıla bakıldığı zaman sağcı solcu, laik muhafazakar çatışmalarının çıkarıldığını en son da hain darbe girişiminin yaşandığını belirten Özyer, “Hep gençlerimiz kaybettik Hain darbe girişimiz bize iki nesil kaybettirdi. Onun için bu coğrafyada uyanık, güçlü olmak zorundayız. Kalkınmayı gerçekleştirmek, teknolojide ilimde bilimde güçlü olmak durumundayız. Onun için Türkiye’nin koalisyonlarla, darbelerle zaman kaybetmemesi lazım. Her darbede Türkiye yıllarını kaybetti. Bundan sonra Türkiye’nin kazanımlarını kaybetmemesi için istikrarlı, güçlü meclislere ihtiyacı var.” diye konuştu.

Özyer, seçimlerden sonra yapısal reformlar yaparak 81 milyonun güven duyduğu, enerjisini sağlığa, eğitime, ilime, bilime ayıran bir Türkiye’yi gerçekleştirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Bülent Karakuş ise Cumhuriyet döneminin en önemli seçimlerine 22 gün kaldığını bildirdi.

Türkiye’yi 16 yıldır başarıyla yöneten AK Parti hükümetlerinin bu seçimlerde de iktidara talip olduğunu dile getiren Karakuş şunları kaydetti:

“Diğer partiler kadınlardan gençlerden bahseder. Bizim Muğla’daki 7 milletvekili adayımızda İki kadın adayımız ve 20 yaşında adayımız bulunuyor. Diğer adaylarımızla Muğla’nın hizmetine talibiz. Bugüne kadar Muğla’dan AK Parti 2 milletvekilinden fazla çıkarmadı. Ancak bu seçimde üçüncü sıradaki adayımız Muhittin Kayabaş Fethiyeli. Fethiyelilerin de gerekli gayreti gösterip Kayabaş’ı meclise göndereceklerine inanıyorum.”

24 Haziran seçimlerinin çok önemli olduğunu anlatan AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Kadir Sarıhan da seçim koordinasyon merkezinin hayırlı olmasını diledi.