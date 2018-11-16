AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş: “Herkes haddini ve yerini bilsin”

Şunu açıkça söyleyeyim. Bu memlekette kimsenin ne ezanın Türkçe okunmasına gücü yeter, ne de kimsenin ulusal kahramanlarımızdan Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret etmeye gücü yeter. Herkes haddini bilsin, herkes yerini bilsin” dedi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi 15 Şehit Şehitler Salonu'nda düzenlenen AK Parti Muğla Genişletilmiş İl Danışma Kurulu toplantısına Numan Kurtulmuş'un yanı sıra, AK Parti Muğla milletvekilleri Yelda Erol Gökcan, Mehmet Yavuz Demir, İl Başkanı Kadem Mete, il başkanları, kadın kolları, gençlik kolları ve partililer katıldı.

Danışma Kurulu toplantısında son zamanlarda ezanın Türkçe okunması ve Atatürk büstüne çekiç ile saldırılmasını değerlendiren Kurtulmuş, hayat tarzı üzerinden Türk milletini kutuplaştırma girişimlerine dikkat çekti. Kurtulmuş, “Özellikle hayat tarzları üzerinden halkımızı karşı karşıya getirme eğilimlerini sezdiğimiz, bazı pis kokularını duymaya başladığımız bir takım gayretleri hep beraber görüyoruz. Bir tanesi, hem de milletvekili sıfatlı birisi kalkıyor diyor ki, ‘Artık ezanı Türkçe okumayı konuşalım' Geç onu geç. O günler çok geride kaldı. Türkiye onların bedelini çok ödedi. Ama durduk yere konuyu gündeme getiriyor. Öte taraftan birileri çıkmış durduk yere Mustafa Kemal Atatürk'ün büstüne çekiç ile vuruyor ve tiyatro oynar gibi milleti gerginleştirecek. Hayat tarzları üzerinden milleti farklı noktalara gidecek bir kutuplaşmanın adımlarını atıyor. Herkes şunu bilsin. Kimse bu milletin inançları ile maneviyatı ile oynayamayabileceği gibi kimse bu milletin ulusal değerleri ile de oynayamaz, onlarla da mücadele ederiz. Şunu açıkça söyleyeyim. Bu memlekette kimsenin ne ezanın Türkçe okunmasına gücü yeter, ne de kimsenin ulusal kahramanlarımızdan Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret etmeye gücü yeter. Herkes haddini bilsin, herkes yerini bilsin. Herkes bu milletin birliğine, dirliğine sahip çıkacak şekilde hareket etsin. Biz bu milleti derlemek toparlamak için mücadele ediyoruz. Bu milletin tarihteki büyük başarıları kendi ayakları üstünde sağlam basması ile olmuştur. İçerisindeki farklılıkları bir şekilde gidermesi ile olmuştur. Şimdi de öyle olacak. Bu memleketi yıllarca sağcı-solcu diye bölmeye çalışanlar, yıllarca PKK üzerinden Türk-Kürt çatışmasını gündeme getirmek isteyenler şimdi sanmasınlar ki, hayat tarzı meselesi üzerinden milleti ne bölebilirler, ne parçalayabilirler. Biz hepimiz biriz, beraberiz, hep beraber aynı milletin çocuklarıyız, aynı istikamete yürüyen büyük bir meletin torunlarıyız. Biz bu anlamda Ak Parti olarak kuşatıcı bir partiyiz. En kuşatıcı bir partiyiz. Kapsayıcı bir partiyiz. Bu memleketin her yerinde, her kesiminde bütün farklılıkları ile bütün kardeşlerimizi Türkiye'nin ortak paydası olarak kabul ederiz. Büyük Türkiye hedeflerine, güçlü yeni Türkiye hedeflerine inanmış bütün kardeşlerimizi kapımız da, gönlümüzde açık, hoş gelsinler, sefa gelsinler, buyursunlar beraber mücadele edelim” dedi.