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18 Eylül 2017 16:44

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Köyceğiz Belediyesini ziyaret etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Köyceğiz Belediyesi’ni ziyaret ettiAK Parti Marmaris İlçe Teşkilatı’nın 6.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Köyceğiz Belediyesini ziyaret etti

18 Eylül 2017 16:44

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Köyceğiz Belediyesi’ni ziyaret etti


AK Parti Marmaris İlçe Teşkilatı’nın 6. Olağan Kongresine katılmak için Muğla’ya gelen Ünal, kongrenin ardından Köyceğiz Belediyesi’ni ziyaret etti.


Genel Başkanı Yardımcısı Ünal’ı Köyceğiz Kaymakamı Erdinç Dolu, Belediye Başkanı Kamil Ceylan ve belediye çalışanları karşıladı.


Ünal’ı makamında ağırlayan Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, ilçe ve belediye çalışmaları hakkında Ünal’a bilgiler verdi. Başkan Ceylan, Ünal’a ziyaretin anısına plaket takdim etti.


Ziyarette Ünal’a, AK Parti Muğla Milletvekili Hasan Özyer, AK Parti MKYK Üyesi Bülent Karakuş ve İl Başkanı Kadem Mete de eşlik etti.




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