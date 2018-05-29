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29 Mayıs 2018 21:25

Ak Parti İl Başkanı Mete: “İyi bir tablo oluşturacağız”

Muğla Ak Parti tarafından Menteşe Öğretmenevinde gerçekleştirilen iftar programı ve aday tanıtımına AK Parti İl Başkanı Kadem Mete, Ak Parti Muğla Milletvekilleri, milletvekili adayları ve partililer katıldı.

Ak Parti İl Başkanı Mete: “İyi bir tablo oluşturacağız”

29 Mayıs 2018 21:25

AK Parti İl Başkanı Kadem Mete, önceki dönem milletvekillerine teşekkür ederek başladığı konuşmasında, “Bu yıl bize iki milletvekili yetmez. Bu dönem Muğla’da en az 3 milletvekiline ihtiyacımız var. Halkımızın kabul ettiği başkanlık sistemini şimdi yönetme zamanı geldi. Cumhurbaşkanımızı Türkiye’nin ilk başkanı yapacağız. Fakat bizlere yetmez. Mecliste çok Milletvekiline ihtiyacımız var. Muğla’dan 7 milletvekili adayımız var. Hepsi de çok tanıdığınız isimler. 24 Haziran’ın son anına kadar çalışarak, Ankara’ya Muğla’dan 4-5 Milletvekili göndereceğiz” dedi.


“İyi bir tablo çizmeliyiz”


Kendisiyle bu süreçte hesabı olanları 25 Haziran’da beklediğini dile getiren Mete, “24 Haziran’a kadar bir arada olmalıyız. Tabi ki bitmiyor. Seneye yerel seçimler var. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim sürecinde Muğla olmak üzere öyle bir tablo çizmeliyiz ki, kimsenin aklında bir şüphe kalmasın. Bu tablonun ardından Büyükşehiri de alacağız inşallah” ifadelerini kullandı.




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