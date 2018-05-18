AK Parti İlçe Başkanı İlhan’dan 19 Mayıs mesajı

AK Parti Ortaca İlçe Başkanı Hakan Fevzi İlhan, 19 Mayıs 1919 da tarihin en büyük kahramanlık destanlarından birinin başladığına işaret etti.

Millet olarak birlik ve beraberlik içinde düşmana karşı büyük bir zaferin kazanıldığının altını çizen İlçe Başkanı İlhan; “Fedakarlık, kahramanlık ve cesaretin büyük örneklerinin verildiği kurtuluş savaşımız, esareti kabullenmeyen bir milletin kahramanlık destanıdır. 19 Mayıs 1919 Türk Milletinin vatan sevgisinin ve bağımsızlık aşkının belgesidir. 19 Mayıs, Cumhuriyetimizin gençlerimizin omuzlarında yükseleceğine olan inancın ifadesidir. Ülkemizin geleceği gençlerimizin ellerinde şekillenecektir. Amacımız, Türkiye’nin dünya ülkeleri arasında en üstte yerini almasıdır. İktidarımız bunun mücadelesini vermektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, Gençlerimiz başta olmak üzere milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı en kalbi duygularımla kutluyorum.” dedi.