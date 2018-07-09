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09 Temmuz 2018 11:28

AK Parti Marmaris İlçe teşkilatı piknikte bir araya geldi

24 Haziran seçimleri dolayısıyla yoğun bir dönem geçiren ve seçim çalışmalarından kendilerine vakit ayıramayan AK Parti Marmaris İlçe teşkilatı seçim sonu pikniği düzenledi.

AK Parti Marmaris İlçe teşkilatı piknikte bir araya geldi

09 Temmuz 2018 11:28

Piknikte yetişkinlerin yanı sıra seçim çalışmaları sırasında ebeveynleri ile yeterince vakit geçiremeyen çocukların da gönlü alındı.


Marmaris ilçe teşkilatı 24 Haziran’da sandık başında görev alan teşkilat üyelerine yönelik piknik düzenledi. Pikniğe aileleri ve çocukları ile katılan Ak Partililer kendilerine özel düzenlenen piknikte doyasıya eğlendi. Kadın kolları üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği piknikte seçim çalışmaları dolayısıyla yeterince vakit ayrılamayan çocuklar için özel etkinlikler düzenlendi. Siyaset konuşulmayan piknikte büyükler de çocuk oyunları oynayıp günlerini kendilerine ve çocuklarına ayırdı.


Ak Partililer piknikte doyasıya eğlenip hem seçimin yorgunluğunu attılar hem de seçim zaferini kutladılar.




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