AK Parti Marmaris seçim çalışmalarına devam ediyor

Seçim çalışmaları kapsamında vatandaşları bire bir ziyaret ettiklerini belirten İlçe Başkanı Ülgen “10 bin üyemiz dışında vatandaşların bize karşı göstermiş olduğu gönül bağı bizi çok mutlu ediyor. Seçim kararından önce de rutin ziyaretlerimiz olmuştu. Bu güne kadar seçimden seçime halkın yanında olan bir parti olmadık. Vatandaşlarımız her zaman yanlarında olduğumuzu biliyorlar. Artık birlik bereket bolluk için vakit Türkiye vaktidir. El ele omuz omuza olma vaktidir” diye konuştu.

AK Parti Marmaris Kadın Kolları çalışmalarına devam ediyor

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Elmas Bozkır da yönetimi ile birlikte Çetibeli ve Çamlı Mahallerini ziyaret etti. Bayram gelmeden tüm evlerin kapısını çalıp AK Parti’nin Muğla’da yaptığı yatırımları anlatan broşürleri dağıtan Başkan Elmas Bozkır “Yapılan algı operasyonlarına verilecek en güzel çözüm doğruları bire bir anlatmaktır. Bizde bu yüzden Marmaris ve köylerinde çalmadık kapı bırakmayacağız” dedi.