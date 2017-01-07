AK Parti Milas Kadın Kollarında görev değişikliği

AK Parti Milas Kadın Kolları Başkanlığına Necla Vatansever atandı.

AK Parti Milas Kadın Kolları Başkanlığı görevinde değişiklik yaşandı. AK Parti Milas Kadın Kolları Başkanlığına Necla Vatansever atandı.

Eski AK Parti Milas Kadın Kolları Başkanı Saadet Gönül’ün ailevi nedenlerle görevinden ayrılmasıyla, boşalan koltuğa vekâleten Gülay Taş getirilmişti.

Vatansever, gazetecilere yaptığı açıklamada ailesiyle birlikte partinin kuruluşundan bu yana mücadele ettiklerini belirterek, “AK Parti çatısı altında bulunan herkes halktan hakka ulaşılacağını benimsemiş kimselerdir. Beni AK Parti Milas Kadın Kolları Başkanlığına layık gören, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanımız Lütfiye Selva Çam hanımefendiye, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Teşkilat Başkanımız Tülay Selamoğlu hanımefendiye, AK Parti Muğla İl Kadın Kolları Başkanımız Armağan Mantaroğlu Erol hanımefendiye, AK Parti Muğla İl Başkanımız Kadem Mete ile Milas İlçe Başkanımız Levent Akyer ve Yönetim Kurulu Üyelerine, AK Parti Muğla Milletvekillerimiz Hasan Özyer ve Nihat Öztürk ile tüm dava arkadaşlarıma, partili gönüldaşlarıma ve büyüklerime teşekkür ederim.” dedi.