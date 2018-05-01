AK Parti milletvekili aday adayları tanıtıldı

AK Parti Muğla’dan, 42 kişi milletvekili aday adayı oldu.

Milas Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu’nda, AK Parti Milas İlçe Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen etkinlikte; 24 Haziran’da yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için başvuruda bulunan AK Parti Muğla Milletvekili Aday Adayları tanıtıldı.

Yoğun bir katılımın gerçekleştiği toplantıda, AK Parti Muğla’dan Milletvekili Aday Adayı olduğunu açıklayan 42 kişi kendini tanıttı.

AK Parti Milas İlçe Başkanlığı Milletvekili Aday Adayı tanıtım toplantısına; AK Parti MKYK Üyesi Bülent Karakuş, AK Parti Milas İlçe Başkanı Fahri Acar ve Yönetim Kurulu Üyeleri, eski AK Parti İl Başkanı ve AK Parti Muğla Milletvekili Aday Adayı İhsan Küreci, AK Parti Muğla Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Emre Güçlü, AK Parti Milas Kadın Kolları Başkanı Cemile Özdemir, AK Parti Muğla Milletvekili Aday Adayları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve partililer katıldı.

İstiklal Marşı’nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından tanıtım toplantısının açılış konuşmasını AK Parti Milas İlçe Başkanı Fahri Acar gerçekleştirdi.

“2023 hedeflerine kilitlendik"

Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşması için girilmedik ev, çalınmadık kapı, ulaşılmadık gönül bırakmayacaklarını ifade eden Milas İlçe başkanı Acar, "Bizler, liderine tam inanmış AK kadrolar olarak, cumhur ittifakının verdiği güçle ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşması için girilmedik ev, çalınmadık kapı, ulaşılmadık gönül bırakmayacağız. Yüce Allah’ın bizlere bahşettiği güzel ilçemiz Milas’ta, AK davamızı daha da yüceltmek için durmak, usanmak bilmeden çalışacağız. Seçimlere bugün itibariyle 54 gün kaldı. Bugün itibariyle partimizde 42 aday adayımız bulunuyor. Birçoğunu yakinen tanıyorsunuz. Milletvekili aday adaylarımızın her biri birbirinden kaliteli ve değerli insanlar. Aday adaylarımıza partimize gösterdikleri teveccüh için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Milas AK Parti teşkilatı olarak, modern Türkiye’nin öncüsü liderimiz, cumhurbaşkanımız, genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın işaret ettiği 2023 hedeflerine kenetlendik" dedi.

AK Parti Muğla Milletvekili Aday Adayları şöyle; Hüseyin Zafer Alkaya, Mehmet Yavuz Demir, İbrahim Macit Gündoğdu, Ramazan Sarıhan, Kadir Dağlı, Necati Yavuz, Eşref Şen, Nuray Bozyer, Elvan Göçer, Hasan Kökten, İsmail Baykal, Aysel Selçuk, Özben Yelda Erol Gökcan, Eylem Tan, Gültekin Akça, Süleyman Çoşgun, Nihat Öztürk, Levent Akyer, Emine Koçaş, Gülsüm Sezer, Metin Öztürk, Büşra Üstek, İlyas Kaya, İhsan Küreci, Haluk Laçin, Mehmet İnpınar, Muhittin Kayabaş, Mehmet Özkök, Ali Doğan Serçek, Ahmet Şahin, Mehmet Nil Hıdır, Deryah Yazıcıoğlu Demirbaş, Cavit Okur, Mehmet Nedim İlgün, Zafer Aktaş, Muhsin Eryılmaz, Bülent Karakuş, İbrahim İlhan, Temel Türkmen ve Arif Sert, Hakan Şahin ve Mustafa Kılıçarslan.

Milletvekili aday adaylarının kendilerini tanıttığı 2 dakikalık kısa konuşmalarının ardından toplu hatıra fotoğrafı çekimi sonrasında, tanıtım toplantısı sona erdi.