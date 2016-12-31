AK Parti Milletvekili Öztürk;

AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, Menteşe ilçesinde inşaat çalışmaları devam eden TOKİ 2. Etap inşaat çalışmalarını AK Parti İl Başkanı Kadem Mete ile birlikte yerinde inceledi. Firma yetkililerinden bilgi alan Milletvekili Öztürk, Muğla’nın her ilçesinde dar gelirli ve üzerinde hiçbir gayrimenkulü bulunmayan vatandaşları ev sahibi yapmak için çalışma yürüttüklerini açıkladı.

Firma yetkilileri hava şartlarına göre çalışma hızlarının değiştiğini söylerken, günde 2,5 kat ürettiklerini açıkladılar. İnşaatın teslim tarihinin 2018’ın Mayıs ayı olmasına rağmen hedeflerinin 2017 yılının sonunda inşaatı tamamen bitirip anahtar teslim etmek olduğunu açıkladılar.

2017 SONUNDA ANAHTAR TESLİMİ

İlk defa anahtar sahibi olacak, dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmalarını istediklerini belirten AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, “Biz sadece Menteşe’de değil, turistik ilçelerimiz Bodrum’da, Fethiye’de ve Marmaris’te de dar gelirli vatandaşlarımızın ev sahibi olmalarını istiyoruz. Bizim tek amacımız var. Birinci etap TOKİ’nin amacına ulaştığını düşünmüyorum. Birinci etap TOKİ’de başka yerlerde evi olanlar da ev sahibi oldu. Buradaki amacımız, bugüne kadar hiç ev sahibi olamamış, gelecekte de çalıştığı maşala ev sahibi olma imkanı bulunmayan dar gelirli vatandaşlarımızın ev sahibi olmalarını istiyoruz. Bu konuda da bu şartları taşıyan vatandaşlarımızı şartnameye koyacağız. Ödemeler konusunda da dar gelirli vatandaşlarımızı bütçelerine göre ödeyebilecekleri bir ücret ile ev sahibi olmalarını istiyoruz. Firma yetkilileri, anahtar tesliminin 2018 yılının ortaları olarak olmasına rağmen 2017 yılının sonunda tamamlayacaklarını taahhüt ettiler. Bodrum’da, Marmaris’te, Fethiye’de 2 milyon dolarlık villalarda kimse oturamaz. Dar gelirli vatandaşlarımız hiç oturamaz. Bu yörelerimizde yüzlerce, binlerce otellerde çalışan, memurluk yapan ve işçi olarak çalışan vatandaşlarımız var. Bu insanlar TOKİ’nin ürettiği 90 ila 150 bin lira arasında binalar var. Bu konutlardan dar gelirli vatandaşlarımızın 20 veya 10 yıl vade ile alma imkânları var. Bu yüzden TOKİ Bodrum’da, Marmaris’te, Fethiye’de konut üretsin, dar gelirli vatandaşlarımız da hayallerine kavuşsun istiyoruz. TOKİ’ye karşı olmanın bir anlamı yok. Keşke Belediyelerimiz de böyle konutları kendileri üretse” dedi.

BİN 106 KONUT ÜRETİLECEK

Bin 106 adet konut, 32 ticaret merkezi ve 3 caminin toplam maliyeti 147 milyon 554 bin liraya mal olacak. Haziran ayında yer teslimi yapılan 2. etap TOKİ evlerinin 700 gün içerisinde tamamlanarak hak sahiplerine dağıtılması bekleniyor.

49 BLOKTAN OLUŞUYOR

2.etap TOKİ evleri bin 106 adet konut, 32 adet ticaret ve 3 adet cami inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesi olmak üzere 49 adet bloktan oluşuyor. Projede, 28 adet 1+1, 770 adet 2+1, 308 adet 3+1 konut bulunuyor. Projede bulunan 1 adet İller Bankası tipi 500m3 lük su deposu ile su ihtiyacının giderilmesi planlanıyor. Projede yağmur suları 2 adet 500m3 ve 1 adet 60 m3’lük su deposu havzalarını doldurarak tamamen doğal bir sulama sistemi yer alıyor. 32 adet ticaret merkezi ile toplu konut alanı içerisindeki yaşam ihtiyaçları TOKİ tarafından yapılacak.