AK Parti, Muğla milletvekili adaylarını tanıttı

AK Parti İl Başkanı Kadem Mete, İl Kadın Kolları Başkanı Ümmühan Toksöz, AK Parti Marmaris İlçe Teşkilatı Ana Kademe, Kadın Kolları ve Gençlik Kollarıyla tam kadro katıldığı tanıtım toplantısı İlçe Başkanı Osman Ülgen ’in yaptığı açılış konuşmasıyla başladı.

İl Başkanı Kadem Mete’nin konuşmasının ardından 7.sırada yer alan en genç milletvekili adayları arasındaki Arif Sert “9 yaşımdan itibaren babamla mitinglerde, genel seçimlerde bayrak asarak, afiş yapıştırarak bugünlere geldim. En genç milletvekili adayı olmaktan bu parti altında bulunmaktan gurur duyuyorum” diyerek kendini tanıttı. Sırayla Av. Kadir Dağlı, Engelli Çocuklar üzerine okulları bulunan Eylem Tan ve Muğla Bölgesinde ve İzmir’de çeşitli hastanelerde görev yapan Dr. Hüseyin Zafer Alkaya söz aldı. 3.sırada yer alan Ziraat Mühendisi Muhittin Kayabaş kendini tanıttı. Ardından Muğla’da 2.sırada yer alan tek kadın milletvekili Yelda Erol Gökcan konuştu. “Teşkilattan gelerek partimin her kademesinde görev aldım. Geçen seçimde 6.sıradaydım şimdi 2. sırada yer verildi. Bizim sırayla derdimiz yok her yerde görevimizin başındayız. Muhalefet bu kadar kadınların ikinci planda olduğunu söylerken ben ve diğer kadın vekil arkadaşlarımız bunun en güzel cevabıdır. “dedi. 1. sıradaki Milletvekili adayı eski Bodrum Güllük Belediye Başkanı Mehmet Yavuz Demir “Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Sayın Erdoğan’ın selamıyla söze başlamak istiyorum. Benim bir çalışma sistemim var önce İlçe Başkanı ardından İl Başkanı daha sonra bizler geliyoruz. Teşkilatlar çok önemli teşkilatını bilmeden bize ulaşmak doğru değil biz buna izin vermeyeceğiz.” dedi.

Toplantının sonunda tekrar söz alan İl Başkanı Kadem Mete “ Bu grup özellikle seçildi tesadüf değildir, Milletvekili adaylarımızın hepsi teşkilat kökenlidir. Tabanı bilmeden olmaz. Uyum içerisinde başarılara hep beraber imza atacağız” dedi. Toplantı bitiminde toplu fotoğraf çekilip iyi dileklerin ardından milletvekili adayları Ortaca’ya yola çıktılar.