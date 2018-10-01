Ak Parti Muğla'da ilçe danışma meclisi toplantılarını tamamladı

AK Parti Muğla'da İlçe Danışma Meclisi toplantılarını tamamladı. Tüm ilçelerde gerçekleştirilen toplantılara ilçe başkanları ve ilçe teşkilat mensuplarının yanı sıra AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, Milletvekilleri Mehmet Yavuz Demir, Yelda Erol Gökcan ve İl Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Toplantılarda yaklaşan yerel seçimler öncesi çalışmalar değerlendirildi, yol haritaları belirlendi.

Muğla Büyükşehir Belediyesini kazanacaklarına inançlarının tam olduğunu vurgulayan Başkan Mete, "Bunun için sadece hamasi nutuklar atmak değil yapacağımız, belki ekim ayında bir toplantı daha yapabiliriz, ondan sonra aday adaylıkları açıklanacak ve bunların süreçleri var, temayül yoklamaları yapılacak, sonra seçim startı verilecek. İlçelerimiz kendi göbeğini, kendisi kesecek. Yönetim kurulu, kadın kolları, gençlik kolları ne düşünüyor? Bize önerecekleri bir konu var mı? Bunu konuşmak için toplantımızı yapıyoruz" dedi.

Mete, aday belirleme konusuna da değinerek, "Geçen seçimlerde yaptığımız hataları bu defa yapma lüksümüz yok. Doğru hareket edeceğiz, kazanabileceğimiz adayla yola çıkacağız. AK Partililerin teveccühünü alacak bir aday seçeceğiz. Önümüzdeki yerel seçimlerde hep birlikte mücadele edeceğiz" diye konuştu.

Başkan Mete ve beraberindekiler ilçelerde muhtarlarla da bir araya gelerek mahallelerin sorunlarını dinledi. Muhtarların neredeyse tamamının toplantılara katıldığını aktaran Mete, "Biz tüm ilçelerimizin sorunlar haritasını çıkartıyoruz. Yani hangi ilçemizin hangi mahallesinde ne gibi bir sorun var bunları ortaya koyuyoruz. Bunları çıkardıktan sonra yapacağımız iş, iktidarı ilgilendiren sorunlar ne? Bunları nasıl çözebiliriz? Ankara'da olanları milletvekillerimize paylaştıracağız, Muğla'dakilerle biz, ilçedekileri de ilçe başkanlarımız uğraşırken bir dosya yapacağız. Bu dosyayı da sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza götüreceğiz. Diyeceğiz ki: Muğla'nın şu ilçesinin şu mahallesinde sizi ilgilendiren şu sorun var. Siz 6 aya kadar çözdünüz çözdünüz, çözemediniz bunların çözümü bize nasip olacak inşallah" diye konuştu.