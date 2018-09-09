AK Parti Muğla’da yerel seçim startını verdi

İl Danışma Kurulu toplantısına Ak Parti Muğla Milletvekilleri Yelda Erol Gökcan, Mehmet Yavuz Demir, Ak Parti il, ilçe yönetimi, kadın, gençlik kolları ve mahalle temsilcileri ile partililer katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Kadın Kolları İl Başkanı Ümmühan Toksöz, 24 Haziran seçimleri öncesi çalışmalarını anlattı ve Muğla İl Kadın Kolları faaliyet raporunu okudu.

"Yazlıkçılar 3’üncü milletvekilini kaybettirdi"

Muğla’da genel seçimlerde 3. milletvekilini 617 oy ile kaçırdıklarını dile getiren Ak Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete toplantıda yaptığı konuşmada, "Genel seçimleri geride bıraktık ve yerel seçimlere çok yaklaştık. 24 Haziran genel seçimlerinde 3. milletvekilini çıkarmaya çok yaklaştık. Bu anlamda tüm teşkilatlara teşekkür ederim. Muğla’da 181 bin olan oyumuzu 182 bin 500’e çıkardık. Yaz aylarında yapılan seçimlerde tatil beldelerinde olan yazlıkçılar oylarını Muğla’da kullandılar. Muğla’da yazlıkçıların sayısı yaklaşık 58 bin ve birçoğunun partimizi desteklemediğini biliyorum. Bunun sonucunda 617 oy ile 3. milletvekilini kaybettik. Fakat yine de bu rakam, bazı arkadaşları uykusuz bıraktı. Muhalefet milletvekilleri seçim günü uyku uyumadan beklediler. Ayrıca Muğla’da 14 bin 500 geçersiz oy çıktı . 1 Kasım ile 24 Haziran seçimleri arasındaki geçersiz oy farkı seçim sisteminin vatandaşlar tarafından anlaşılamadığını gösteriyor" dedi.

Genel seçimlerde diğer illerin Ak Parti’yi tekrar iktidara taşıdığını belirten Mete, "Önümüzdeki yerel seçimlerde diğer illerin alacağı yüksek oyların bize faydası olmayacak. Muğla olarak biz kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. İlçe başkanlarımız ve mahalle kurulu başkanlarımız bu süreçte olağanüstü çalışacak. Performansımızı arttıracağız. Birbirimizi coşturmak yerine gerçeklerle yola çıkmalıyız. Karşı tarafın hatalarını doğru okuyarak hareket etmeliyiz" diye ifade etti.

Doğru adaylar tespit edilecek

AK Parti İl Başkanı Mete konuşmasının son bölümünde Muğlalı partililere seslendi. Mete, "Belediye seçimlerinde doğru adaylar tespit edilecek. Bilsinler ki biz il teşkilatı olarak kimseye söz vermedik. Çıkacak olan aday adaylarına mesafemiz eşit olacak. Halkın teveccühünü alacak adayların arkasında olacağız. Ayrıca daha önceden çeşitli sebeplerle küskün olan partililerimize sesleniyorum. Kırgınlıkları bir kenara bırakarak bir araya gelerek aynı hedefe koşmamız gerekiyor. Benim şahsi olarak kimseyle bir kırgınlığım yok. Bazı arkadaşlarımızı yeri gelmiştir üzmüşüzdür. Bu şahsi değil görevden dolayıdır. Bilinçli ya da bilinçsiz kırdığımız arkadaşlarımızdan ben özür diliyorum ve kendilerini aynı çatı altında birleşmeye davet ediyorum" diye konuştu.

Toplantının devamında 24 Haziran seçimlerinde başarılı olan mahalle temsilcilerine plaket takdim edildi.