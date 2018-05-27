AK Parti Ortaca’da adaylarını tanıttı

dönem Milletvekili seçimleri için Muğla’dan aday gösterilen isimler tanıtıldı.

AK Parti Ortaca İlçe Binası’ndaki aday tanıtım programına, AK Parti İl Başkanı Kadem Mete, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, Ak Parti İlçe Başkanı Hakan Fevzi İlhan, Ak Parti Muğla Milletvekili adayları ve partililer katıldı.

AK Parti İl Başkanı Kadem Mete, programda yaptığı konuşmada; “Hepsi teşkilat mensubu arkadaşlarımız, teşkilatın içinden geldiler. Bu arkadaşlarımız partinin çeşitli kademelerinde çalışmış isimler. Milletvekili adaylarımız teşkilatın ruhunu bilen, ter akıtmış, derdinizi anlattığınız zaman sizi dinleyecek, anlayacak arkadaşlarımız.” ifadelerini kullandı.

Muğla’nın ilk defa kadın Milletvekili çıkarma şansına sahip olduğunu vurgulayan İl Başkanı Mete; “Bu dönem adaylarımız arasında genç var, kadın var ve tecrübeli isimler var. Ayrıca bu dönem Muğla ilk defa kadın Milletvekiline sahip olacak, daha önce hiçbir partiye nasip olmadı. Yelda Hanım, hem Muğla’yı, hem de Ak Parti’yi temsil edecek.” diye konuştu.

Seçimler için Muğla’yı 3 bölgeye ayırdıklarını aktaran İl Başkanı Mete, şunları kaydetti; “Milas ve Bodrum 1’inci bölge, burada seçmen sayısı 223 bin, partimizin aldığı oy 40 bin. 2’nci bölge Yatağan, Kavaklıdere, Menteşe, Ula, Datça ve Marmaris. Burada ise seçmen sayısı 246 bin, partimizin aldığı oy 61 bin. 3’üncü bölge Köyceğiz, Ortaca, Dalaman, Fethiye ve Seydikemer. Seçmen sayısı en az olan bölge 216 bin, partimizin aldığı oy 70 bin. İnanç, güven ve tevekkül ile çalışmamız gerekiyor. Bu 7 kişi tesadüfen bir araya gelen isimler değil. Milas, Bodrum, Kavaklıdere, Fethiye, Menteşe, Ortaca ve Dalaman’dan arkadaşımız var. Köyceğiz’de Belediye Başkanımız var. Marmaris’ten de ben varım. Daha ne olsun. Bu ekip ile her yere dokunduk. Her ilçe bende de oradan bir parça var diyebilecek. Kağıt üzerinde iyi bir çalışma sonucu bu ekibi bir araya getirdik. Geriye sokağa çıkıp karşımızdakileri inandırmak kalıyor.”

Mete, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli seçimi olan 24 Haziran seçimlerinde olağanüstü bir performans ortaya koyarak, herkese aynı zamanda Ortaca’da belediyeyi alabileceklerini de göstermeleri gerektiğini sözlerine ekledi.

Ardından tanıtılan Milletvekili adayları, birer konuşma yaptı.