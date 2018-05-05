Ak Parti temayül yoklamasını yaptı

Dönem milletvekili genel seçimleri öncesi Ak Parti Muğla teşkilatı aday adaylarına yönelik temayül yoklaması yaptı. Yoklamaya katılan Ak Parti Ankara Milletvekili Temayül Komisyonu Başkanı Ahmet Gündoğdu yoklama öncesi yaptığı konuşmada, erken seçimin gelişim sürecini anlattı. Gündoğdu, “CHP’nin çıldırtacak dediği adayı gördük. İlk önce Ak Parti’nin eskilerinden çatı aday çıkarmak istediler. Şimdi de asıl CHP’nin çıldıracağı Muharrem İnce’yi seçtiler. İnce’nin tüm Türkiye’yi kucaklayacağı söyleniyor. CHP’yi bile kucaklamasına müsaade etmediğiniz aday mı ülkeyi kucaklayacak. Kendinizin bile güvenmediğiniz adam mı ülkeyi kucaklayacak” dedi.

Ahmet Gündoğdu konuşmasının devamında Nihat Öztürk ve Bülent Karakuş’un temayül yoklamasına katılmayacağını belirterek, 52 Milletvekili aday adayına başarılar diledi.

Temayül yoklamasında; üyeligi devam eden Genel Merkez Parti Kurucular Kurulu Uyeleri, İl Yonetim Kurulu Baskan ve Uyeleri, İl Genclik ve Kadın Kolları Yonetim Kurulu Baskan ve Uyeleri, İl Demokrasi Hakem Kurulu Baskan ve Uyeleri, İl Disiplin Kurulu Baskan ve Uyeleri, parti uyeligi devam eden ve aday adayı olmayan eski İl Baskanları, İlce Yonetim Kurulu Baskan ve Uyeleri, İlce Genclik ve Kadın Kolları Baskan ve Yonetim Kurulu Uyeleri, Parti Uyesi Buyuksehir, İl, İlce ve Belde Belediye Baskanları, Parti Uyesi İl, İlce ve Belde Belediye Meclisi Uyeleri, Parti üyesi, 22, 23, 24, 25 ve 26. Donem aday adayı olmayan milletvekilleri oy kullandı.

Temayül yoklamasının sayım-döküm işlemleri yapıldıktan sonra tutanak tutulacak ve oy pusulaları Ak Parti Genel Merkez Seçim Koordinasyon Merkezine teslim edilecek.