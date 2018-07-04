AK Parti’de 617 oy üzüntüsü

Mete, konuşmasında Muğla’da 7’inci milletvekili için Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı arasında oy farkının fazla olduğunu söyleyenlere cevap verirken, Ak Parti’nin 3’üncü milletvekilini 617 oy ile kaybettiğini açıkladı.

“617 oy ile 3’üncü milletvekilini kaçırdık”

Seçim sonrası geçersiz oyların fazla olması nedeniyle 13 ilçe seçim kuruluna geçersiz oyların tekrar sayımı için başvuruda bulunduklarını belirten Mete, “Geçersiz oyların fazla olmasından dolayı 13 ilçe seçim kuruluna başvuruda bulunduk. 7 ilçemizde olumlu karşılandı. 6 ilçede ise başvurularımız reddedildi. Sayım yapılan ilçelerde Ak Parti’ye yazılması gereken oylar olduğunu gördük ve bu oylar hanemize işlendi. Ardından reddedilen ilçe seçim kurullarına tekrar talepte bulunduk. CHP’nin sayım yapılmasın talebi onaylandı. YSK Pazartesi günü karar verdi ve sayım sonucu 64 adet oy hanemize yazıldı. Bu şekilde 7’inci milletvekilini 684 farkla kaybettik. 67 oyu düşünce bu rakam 617’ye düştü” dedi.

“Mevcudu koruduk”

Seçimin ardından Ak Parti’nin Muğla’da başarısız olduğunu söyleyenlerin olduğunu dile getiren İl Başkanı Mete, 7 Haziran ve 1 Kasım seçimleri ile 24 Haziran seçimlerini karşılaştırmalı olarak değerlendirdi. Mete, “Türkiye genelinde Ak Parti oylarına bakıldığında Muğla’da oy kaybı yaşamadık. Cumhur ittifakı olarak seçime girdik. Muğla’da MHP oyları çok düştü. MHP Muğla’da biraz daha fazla oy alsaydı başarımız artacaktı. CHP ise Muğla’da sayı ve oran olarak büyük düşüş kaydetti. Biz mevcudu koruduk bir fazla milletvekilini kıl payı kaçırdık” diye ifade etti.

“Seçimlerin yaz ayında olması partimizi etkiledi”

Yaz aylarındaki seçimlerin Muğla’da AK Parti’nin aleyhine olduğunu aktaran Mete, “Datça’da 7 Haziran seçimlerinde 2 bin 464 oy almışız. 1 Kasım seçimlerinde 2 bin 478’e çıkmış bu rakam. 24 Haziran’da 2 bin 941’e çıkmış oy adedimiz. Erken seçim kararı sonra Datça ilçesine dışarıdan gelen oy sayısı 2 bin 500. Bunu oy taşındı anlamında söylemiyorum. Normalde Kasım ve Mart’ta İstanbul veya Ankara’da oyunu kullanan vatandaş ikinci konutunun olduğu turizm merkezlerinde oyunu kullandı. Aynı olay Bodrum’da vuku bulmuştur. 13 bin kişi erken seçim kararı açıklandıktan sonraki dönemde Bodrum ilçesine nüfus kaydını aldırarak oyunu Bodrum’da kullanmıştır. Seçimlerin yaz aylarında olması Fethiye, Marmaris, Datça, Milas ve Bodrum gibi turistik ilçelerimizde ikinci konutu olan vatandaşlarımız oylarını kullanmak için ikinci konutlarını tercih etmiştir. Buralarda kullanılan oylar partimiz aleyhine değiştirmiştir. Biz Türkiye’nin birçok ilinde mevcudu korumanın bile zor olduğu bir dönemde mevcudumuzu korumuş olmanın yanında çok az bir oy farkı ile üçüncü milletvekilini kaçırmanın buruk bir sevincini yaşadık” dedi.

AK Parti Milletvekili Yelda Erol Gökcan, “Vaktimizin çoğunu Muğla’da geçireceğiz. Muğla için ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. Güzel bir dönem bizleri bekliyor. Önümüzdeki süreçte kadın ve çocuk hakları başta olmak üzere bölgemizi ilgilendiren her konuda birlikte çalışacağız” dedi.

Sorumluluklarının bundan sonra daha da arttığını belirten Milletvekili Mehmet Yavuz Demir ise, “Mazbatamızı aldıktan sonra yeminimizi eder etmez hemen bölgemize gelerek daha büyük heyecanla yere seçimler için çalışmalara başlayacağız. Bizim sorumluluğumuz daha yeni başladı. Bundan sonra Muğla’da küskün olanları bir araya getireceğiz. Bütün ilçelerimizi tekrar dolaşacağız. Çok kısa süreli bir seçim geçirdik. Yeni dönemde milletimiz için tüm teşkilatımızla olanca gücümüzle yolumuza devam edeceğiz” dedi.