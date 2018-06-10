AK Parti’den 4 bin kişilik iftar yemeği

Düzenlenen programda 4 bin kişi iftar sofrasında bir araya geldi.

Programa AK Parti MKYK Üyesi Bülent Karakuş, AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, AK Parti Muğla İlçe Başkanları 27. Dönem Milletvekili Adayları ile çok sayıda partili ve vatandaş katıldı.

İftarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın isminin baş harfleriyle şekillendirilen sofralar dikkat çekti.

Yaklaşık 4 bin kişinin katıldığı iftar öncesinde Kur’an-ı Kerim okunurken, Mehter Takımı seslendirdiği marşlarla geceye renk kattı.

Birlik ve beraberliğin önemine değinerek iftar sofralarını paylaşan vatandaşlara teşekkür eden İl Başkanı Kadem Mete "Tüm teşkilatlarımız ile seçim çalışmalarını sürdürüyoruz. 24 Haziran’da Muğlalı kardeşlerimizin Türkiye’deki gerçekleri görmesi için elimizden geleni yapacağız. İnşallah Muğla’nın kaderi 24 Haziranda değişecek” dedi.

İftar sonrası İl Müftüsü Abdurrahman Koçak dua etti.