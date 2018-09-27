AK Parti'li Mete; "İstişare ederek en uygun adayı bulmayı amaçlıyoruz"

AK Parti İl Başkanı Mete, yerel seçim çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini belirterek; "İstişare ederek en uygun adayı bulmayı amaçlıyoruz" dedi.

AK Parti İl Başkanı Kadem Mete, yaptığı açıklamada; “Fethiye ve Seydikemer ilçelerimizde toplantılarımızı yaptık. İlçe Danışma Kurulu toplantılarımıza Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz'de devam ediyoruz. Ayrıca ilçelerimizdeki muhtarlar ile bir araya gelerek yöremizdeki sorunları konuşuyoruz. Biz bu çalışmaları her ay yapıyoruz. Muhtarlarımız ile sık sık bir araya geliyoruz. Seçim çalışması olarak görülmemesi gerektiğini düşünüyorum, teşkilatımızın yaptığı rutin bir çalışma haline geldi. Bütün ilçelerimizi dolaşacağız. Sorunları dinliyoruz. Hem sorunların çözümü noktasında çaba sarf ediyoruz.” diye konuştu.

- “En uygun adayı belirlemeye çalışıyoruz”

Ziyaretler ile aday belirleme sürecinde teşkilatların nabzını tutma şansı bulduklarını belirten İl Başkanı Mete; “Teşkilatlarımızda temayül yoklamaları yapıyoruz. Kadın, gençlik kolları ve ana kademede aday adaylık başvuru süreci başladıktan sonra temayül yoklaması yapıyoruz. İstişare ederek, toplumun nabzını tutarak. En uygun adayı belirlemeye çalışıyoruz.” dedi.

“Dalaman ve Ortaca arasında 3 buçuk kat fiyat farkı”

Büyükşehir Belediyesinin Dalaman ve Ortaca ilçelerinde yaptığı yol ihalelerindeki fiyat farkına dikkat çeken Mete, şunları kaydetti; “Geçen il danışma kurulu toplantısında elimize gelen bilgiler ile beraber sayın büyükşehir belediye başkanımızın cevaplaması arzusuyla soru sorduk; Dalaman'da yapılan yol ile Ortaca'da yapılan yol arasında 3 buçuk kat fiyat farkı var. Bunu nasıl açıklayacaksınız. Milletin parasını harcayanların Milletin huzuruna çıkıp bu harcama kalemlerini açıklama mecburiyetleri var. Belediye Meclis Üyesi arkadaşlarımız meclis toplantısında bu konuyu gündeme getirdiler. Cevap bekliyoruz.”