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21 Aralık 2016 18:27

AK Parti’li Ülgen: “Bu gidişle CHP yavru muhalefet partisi olacak”

AK Parti’li Ülgen: “Bu gidişle CHP yavru muhalefet partisi olacak”

21 Aralık 2016 18:27

AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Osman Ülgen, rakibi CHP Marmaris İlçe Başkanı Acar Ünlü’nün sosyal medyada yaptığı paylaşımlara sert tepki gösterdi.Ülgen, CHP’nin oylarının eridiğini savunarak “Bu gidişle CHP ana muhalefet değil yavru muhalefet partisi olacak” yorumunda bulundu.

Adalet ve Kalkınma Partisi Marmaris İlçe Başkanı Osman Ülgen ilçe binasında basın toplantısı düzenledi. Ülgen, konuşmasına terör saldırılarını kınayarak başladı. Birlik ve beraberliğin öneminin arttığını söyledi. Ülgen, partililere seslendi. Bölücü tutum ve ayrıştırıcı ifadeler kullanmaları uyarısındabulundu. Ülgen, konuşmasını CHP Marmaris İlçe Başkanı Acar Ünlü’nün sosyal medyadaki paylaşımlarına tepki göstererek sürdürdü.Ülgen, “son günlerde biz acımızla uğraşırken , ana muhalefet partisinin ilçe başkanı sosyal medya üzerinden kışkırtıcı paylaşımlarda bulunmaktadır. Şehitlerimiz üzerinden siyaset yapma cüretini dahi gösteriyor. 17-25 Aralık’ı yolsuzlukla mücadele haftası ilan etmişler .Tarihten bazı kişiler üzerinden ironi yapmaya çalışmış.Yolsuzluklarla mücadele etmeye çalışıyorlarsa önce aynaya bakacaklar. İSKİ skandalı patladığında lağım suları ardında kalan sadece Ergün Göknel değildi.Şu anda hüküm giymiş ve cezaevinde yatan Sefa Sirmen hangi partinin milletvekiliydi?.Acaba kendisini ziyaret ederek ilan ettiği haftayı beraber kutlasın sayın başkan.Herkesin acısının olduğu bu hassas dönemde sığ siyaset yapmak acaba Marmaris’e ve ülkemize ne kazandırmaktadır.Böyle yapmaya devam ettikçe eriyorlar.Kamuoyu yoklamaları oy oranlarını yüzde 20’lerde gösteriyor.Böyle giderse yavru muhalefet partisi olacaklar.Seçmenin,ülkenin ve halkımızın önüne inandırıcı bir şey koyamadıkları sürece hep muhalefette kalmaya devam edecekler” diye konuştu.
Osman Ülgen, sosyal medyada partilerinin il başkanı Kadem Mete’yi eleştiren bir paylaşıma işaret etti.Ülgen Marmaris’in çözüm bekleyen sorunları olduğunu belirtti, CHP’nin ilçe yönetiminin bu konularda bir çalışma yapmadığını savundu.Ülgen, İzmir Travel Turkey Fuarı’nı ziyaretinden de bahsetti. Marmaris standını beğenmediğini söyledi. İstanbul’da düzenlenecek EMITT fuarında birlikte Marmaris’i temsil edelim çağrısında bulundu.Osman Ülgen, Rus Büyükelçi’nin öldürülmesiyle ilgili değerlendirmede bulundu, turizmcilerin yaşadığı endişeyi dile getirdi.



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