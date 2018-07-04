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04 Temmuz 2018 16:50

AK Partili vekiller mazbatasını aldı

24 Haziran Milletvekili seçimlerinde AK Parti’den milletvekili seçilen Mehmet Yavuz Demir ve Yelda Erol Gökcan mazbatalarını aldı.

AK Partili vekiller mazbatasını aldı

04 Temmuz 2018 16:50

Muğla Barosu Konferans Salonunda İl Seçim Kurulu Başkanı Haluk Okul ile Merkez ilçe Seçim Kurulu Üyesi Hakimler Hasan Akpolat, Bilal Saydam ve Halime Aydın Boyraz, 27. Dönem AK Parti Milletvekillerinin mazbatalarını verdi.


Törende konuşan AK Parti Muğla Milletvekili Gökcan, kendilerine destek veren vatandaşlara, parti teşkilatına ve ailesine teşekkür ettiğini söyledi. Gökcan, bundan sonra alacağı görevde hem ülkenin hem de Muğla’nın şahlanması için elinden gelenin fazlasını yapacağını vurgulayarak, memleketin bekası ve vatandaşların huzuru için çalışacaklarını dile getirdi.


Milletvekili Demir ise yeni sistemin ilk mazbatasını almanın yanında tarihi bir an yaşadıklarına belirterek, “Bu anı yaşatan milletimize şükranlarımızı sunuyoruz. İnşallah Cumhurbaşkanlığı sistemiyle ülkemiz zirvelere çıkacak. Buna katkı sunan herkese şükran borcumuz var” dedi.




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