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30 Mayıs 2018 11:08

Akarken’den esnafa çağrı

Resmi gazetede 18 Mayıs’ta yayımlanan 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanunun 10.

Akarken’den esnafa çağrı

30 Mayıs 2018 11:08

maddesinin 10. fıkrası ile esnaf ve sanatkarların odalara olan aidat borçları ile ilgili düzenleme yapıldı.


Düzenleme kapsamında esnafa çağrıda bulunan Yiyecek Maddeleri Esnaf Odası Başkanı Güven Akarken, “Buna göre 31 Mart 2018 tarihi (bu tarih dahil) itibariyle ödenmesi gerektiği halde 18 Mayıs 2018 tarihine kadar ödenmemiş olan; 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu hükümlerine göre Esnaf ve Sanatkarların üyesi oldukları odalara olan aidat borcu asıllarının ödenmemiş kısmının birinci taksitinin Temmuz ayı sonuna kadar, kalanının ise aylık dönemler halinde ödeme yapılarak, bu alacaklara uygulanan gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçilmiştir.


Esnaf ve Sanatkarımızın bu hükümden yararlanabilmesi için 31 Temmuz 2018 tarihine kadar odamıza müracaat etmeleri gerekmektedir. Esnafımızın yasanın tanımış olduğu bu hak ve kolaylıktan faydalanmalarını rica eder saygı ve sevgilerimi sunarım.” dedi.




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