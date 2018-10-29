Akçalı'da zeytinlik arazilere yol yapıldı

Milas'ta son yıllarda zeytincilik ve arıcılık alanında büyük bir ivme kazanan Akçalı Mahallesi'nde, Muhtar Ferhat Serbaş'ın girişimleri ve bir hayırseverin desteğiyle engebeli zeytinlik arazilerde çiftçinin kullanımı için yol çalışması yapıldı.

Milas'a bağlı Akçalı Mahallesi, Milas Ziraat Odası'ndan aldığı tarımsal danışmanlık ve yayın hizmetiyle zeytin üretiminde modern ve bilimsel yöntemler kullanarak, son yıllarda üretim kalitesini artırdı. Yöreye özgü püren ve çam balı üretimiyle de dikkat çeken Akçalı'da, zeytinlik arazilerde yıllardır ulaşım konusunda büyük bir sorun yaşanıyordu.

Her sezon zeytin hasadı sonrasında, yol olmadığı için ürünlerini taşımada at ve eşek kullanmak zorunda kalan çiftçiler, mevcut durumu Akçalı Muhtarı Ferhat Sertbaş'a aktararak sorunun çözümü için çalışma başlatılmasını talep etti.

Zeytinlik alanlara yol yapımı için girişimde bulunan Akçalı Muhtarı Sertbaş, Milaslı hayırsever Azer Gökçay'ın desteği ile zeytinliklerde yol çalışmasını başlattı.

Yıllarca at ve eşek sırtında zeytin taşıdılar

“Zeytinlik arazilerimiz çok engebeli ve yolumuz yoktu. Bu nedenle çiftçimiz, zeytinini yıllardır at ve eşek sırtında taşıdı. Kaliteli ürün yetiştirmek, ürünümüzü erken hasat edip hızlıca fabrikaya götürebilmek için yola olan ihtiyacımız her yıl daha da arttı.” diyerek tarımsal üretimde ulaşımın büyük önem taşıdığına dikkat çeken Muhtar Sertbaş, zeytinliğine yol açtırmak isteyen Milaslı bir hayırseverin desteğini alarak yol çalışmasını başarıyla tamamladıklarını belirtti.

Zeytinliklerinde yola kavuşan çiftçiler, yıllardır yaşadıkları sorunun çözülmesine katkı sunan Akçalı Muhtarı Ferhat Sertbaş'a ve Milaslı hayırsever Azer Gökçay'a teşekkür etti.