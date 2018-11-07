Akdin kardeşleri vuran şüpheliler yakalandı

2006 yılında Trabzon'da İtalyan Katolik Kilisesi rahibi Andrea Santoro'yu öldüren Oğuzhan Akdin ve ağabeyi Alparslan Akdin'i silahla yaralayan iki şüpheli Antalya'da yakalanarak Bodrum'a getirildi. Şüpheliler sağlık kontrolü için geldikleri Bodrum Devlet Hastanesinde geniş güvenlik önlemi alınırken, Özel Harekat polisleri de KOM Grup Amirliği ekiplerine eşlik etti.

Muğla'nın Bodrum ilçesi Ortakent Yahşi Mahallesi Alikelle Ormanı mevkisinde Akdin kardeşler E.D. ve S.K. isimli şahıslarla yaşadıkları tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine silahla ateş edilerek bacaklarından vuruldu. Akdin kardeşlerden Alparslan Akdin ağır yaralanırken, Oğuzhan Akdin hafif şekilde yaralandı. Olay sonrası yaralı Akdin kardeşler, Bodrum'da özel bir hastanede tedavi altına alındı. Akdin kardeşleri vurarak olay yerinden araçla kaçan şahıslar ile ilgili Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Bodrum Emniyet Müdürlüğü KOM Büro Amirliği ekiplerinin yaptıkları araştırma sonrası şüphelilerin bindiği araçlar üzerinde güvenlik kamera ve MOBESE görüntüleri üzerinde yoğunlaştı. Şüphelilerin olay sırasında kullandıkları ve kaçtıkları aracın tespit edilmesi üzerine aracın karayolu üzerindeki hareketleri takip edilerek şüphelilerin Antalya'ya kaçtıkları tespit edildi.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü tarafından Bodrum özel bir ekip görevlendirildi. Özel ekip şüphelilerin izini Antalya merkezde olduğunu tespit etmesi üzerine kaldıkları eve operasyon düzenledi. Operasyonda İtalyan Katolik Kilisesi rahibi Santoro'yu öldüren Oğuzhan Akdin ve ağabeyi Alparslan Akdin'i ayaklarından silahla yaralayan E.D ve S.K. isimli şüphelileri evde kıskıvrak yakaladı. Yakalanan iki şüpheli gece saatlerinde Özel Harekat eşlinde Bodrum'a getirdi. Bodrum KOM Grup Amirliği'ne getirilen iki şüpheli Bodrum Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildiler.

Yakalanan iki şüphelinin sorgusu sonrası Bodrum adliyesine sevk edilecekler. Şüphelilerin organize suç kapsamında yargılanmaları bekleniyor.