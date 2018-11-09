Akdin kardeşleri vuran zanlıların duruşması tamamlandı

2006 yılında Trabzon'da İtalyan Katolik Kilisesi rahibi Andrea Santoro'yu öldüren Oğuzhan Akdin ve ağabeyi Alparslan Akdin'i silahla yaralama olayıyla ilgili hakim karşısına çıkarılan 4 sanıktan 2'si tutuklanırken 2'si de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen sanıklardan B.A. ve Y.U. isimli kadın sanıklar adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, E.D. ve S.K. ise tutuklandı.

2006 yılında İtalyan Katolik Kilisesi rahibi Andrea Santoro'yu öldüren Oğuzhan Akdin ve abisi Alparslan Akdin geçtiğimiz gün Alikelle ormanında vurulmuştu. Olayı inceleyen Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü konuyu Bodrum KOM Grup Amirliğine sevk etti. Akdin kardeşleri vuran kişilerin peşine düşen KOM ekipleri Bodrum'daki tüm MOBESE kayıtlarını inceleyerek E.D. ve S.K. isimli şahısları tespit etti. Araç plakasından yola çıkan ekipler, E.D. ve S.K.'nin Antalya'da olduğunu öğrendi. Operasyonla alınan E.D. ve S.K. Bodrum'a getirildi. Yapılan sorgularının ardından B.A. ve Y.U. isimli iki kadın da gözaltına alındı. Bodrum KOM Grup Amirliğinde sorgularının tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen E.D., S.K., B.A. ve Y.U. isimli şahısların ifade verme işlemi saatlerce devam etti. Hakim karşısına çıkan E.D. ve S.K. isimli erkek sanıklar tutuklanırken B.A. ve Y.U. adlı kadın sanıklar adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.