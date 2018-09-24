Akıllı kavşaktaki kaza kamerada

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2 kişinin yaralandığı trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, önceki gece Bitez akıllı kavşağında yaşanmış ve 168 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü Hüseyin Ç. ile araçta bulunan Hülya T. yaralanmıştı. Yaşanan kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Bodrum'dan Turgutreis istikametine seyreden Hüseyin Ç. idaresindeki 01 ABF 293 plakalı otomobilin kavşağa oldukça süratli girdiği görülüyor. Kavşaktaki adanın üzerinden geçerken takla atan otomobil, daha sonra kaldırıma çarpıp bir takla daha atıyor. O esnada kavşakta dönüşünü tamamlayan başka bir otomobilin ise kaza yapan araçtan son anda kurtulması kameralara yansıyor.

Öte yandan kazada yaralanan 2 kişinin tedavilerinin ardından taburcu oldukları öğrenildi.