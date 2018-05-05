AKP Muğla Milletvekili aday adayları tanıtım toplantısında buluştu

dönem AK Parti Muğla Milletvekili aday adayları tanıtım toplantısı, Muğla’nın Marmaris ilçesinde gerçekleşti.

Pineta Delux Otelde yapılan tanıtım toplantısına 54 adaydan 35’i katılırkenaçılış konuşmasını AK Parti İlçe Başkanı Osman Ülgen yaptı.

Temayül yoklamasının ne kadar önemli olduğuna değinen Osman Ülgen, tüm aday adaylarına başarılar dilerken, “Aday adaylarının yoğunluğu da partimize olan ilgiyi açıkca gösteriyor. Önümüzde ki seçimler ülkemiz için çok önemli. Marmaris İlçe Teşkilatı olarak çok daha fazla çalışacağız. Birlik ve beraberlik içinde güzel sonuçlar alacağımıza Marmaris İlçe Teşkilatı olarak inanıyoruz”dedi.

Aday adayları toplantı da kendilerini tanıtarak projeleri ve seçimlerle ilgili görüşlerini dile getirdiler.