Akrabasını tüfekle vuran zanlı tutuklandı

Milas’a bağlı Çamovalı Mahallesi’nde yaşanan silahlı kavgada, akrabasının av tüfeğiyle vurduğu bir kişi ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre; 69 yaşındaki İbrahim K., Arpayeri Mevkii’ndeki tarlada halasının oğlu Mehmet G. (53) ile arazi uyuşmazlığı nedeniyle tartışma yaşadı.

Kavganın büyümesiyle alkollü olduğu öne sürülen Mehmet G., beraberinde getirdiği av tüfeğiyle yaklaşık 25 metre mesafe uzaklıkta bulunan İbrahim K.’ya bir el ateş etti. Tüfekten çıkan saçmaların bacaklarına ve karnına isabet etmesiyle yaralanan K., çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çağrılan ambulansla 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Arazi uyuşmazlığı yaşadığı akrabasını tüfekle vurarak ağır yaralayan zanlı, Milas Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlı, kasten öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.