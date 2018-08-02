Akülü araç kullanan engelli vatandaşlara büyük kolaylık

Akülü araç kullanan engelli vatandaşların, araçlarının şarjının çok çabuk bitmesi nedeniyle yaşanan sıkıntıların önüne geçmek için şehrin farklı bölgelerine şarj istasyonları kondu. Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonunda, ilk etapta 4 adet hızlı şarj yapabilen istasyon devreye girdi. Bodrum Belediyesi’nin Bodrum’daki Merkez Bina ve Ortakent’teki Başkanlık Makamı önü ile Turgutreis ve Yalıkavak’taki kafeteryaların yanında, 45 dakika gibi kısa bir sürede % 80 dolum yapabilen şarj istasyonları kullanıma açıldı.

Yakaköy Sevgi ve Sanat Atölyesi Sorumlusu Hilal Karakaş ile öğrenciler, Başkan Mehmet Kocadon’u Ortakent’teki Başkanlık Makamı’nda ziyaret ederek şarj istasyonları için kendisine teşekkür etti ve hazırladıkları hediyeleri sundu.

Ziyaret için konuklarına teşekkür eden Başkan Mehmet Kocadon, "Kullanıma açılan şarj istasyonları sayesinde akülü araç kullanan engelli vatandaşlarımız işlerini artık daha rahat ve huzurlu bir şekilde yapabileceklerdir. Onların isteklerini yerine getirmek, yaşam şartlarını kolaylaştırmak bizim en önemli görevlerimizden biri." dedi.