AKUT dereye düşen yavru kediyi 2 saatte kurtardı

Bodrum'un Dereköy Mahallesinde kuyuya düşen 5 aylık yavru kedi, AKUT Bodrum ekibinin 2 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

İlçeye bağlı Dereköy Mahallesinde yaşamını sürdüren 42 yaşındaki Filiz Ferah, evinin etrafında duyduğu kedi sesi üzerine çevrede bir araştırma yaptı. Kedi sesinin evinin yanındaki mandalina bahçesi içerisinde, kullanılmayan kuyudan geldiğini öğrenmesi üzerine itfaiyeden yardım istedi.

İtfaiye durumu AKUT Bodrum ekibine bildirdi. AKUT ekibi 5 gönüllüsü ile bölgeye ulaştı. Tripod yardımıyla ip sistemi kurularak, bir gönüllü yaklaşık 18 metre derinliğinde, 5 metre çapında, içerisinde su bulunmayan kuyuya indi. Hayvan yakalama kepçesi yardımıyla yakalanan 5 aylık yavru kedi yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucunda kurtarıldı.

Duyarlı çalışmalarından dolayı AKUT Bodrum ekibine teşekkür eden Filiz Ferah “Duyarlı itfaiyemize ve özverili AKUT gönüllülerine çok teşekkür ederiz. Hemen geldiler kediyi kurtardılar. Kuyulara düşen hayvanlar için çok üzülüyoruz. Bu kuyuya ikinci defa kedi düştü. Umarız tekrarı olmaz. Ancak buna seyirci kalmayacağız. Bu bir yetişkin insanda olabilirdi, bir çocuk da olabilirdi. Kuyuların üstlerinin kapanması için gerekirse kapı kapı dolaşıp imza toplayacağım” dedi.

Mahalle sakinlerinden 40 yaşındaki Nuran Birışık da “Bu kuyulara sık sık hayvanlar düşüyor. Çocukların da düştüğünü biliyorum. Üzücü olayların yaşanmaması için Filiz arkadaşıma ne yapmak gerekiyorsa sonuna kadar destek olacağım” diye konuştu.

AKUT Bodrum ekip lideri Sadettin Uslu ise; “Bu kuyudan çıkardığımız ikinci kedi. 3 ay önce de kardeşini kurtarmıştık. Maalesef bölgemizde çok miktarda bu tür kuyulardan var. 10 yıldır bölgemizde bu kuyulardan 800 kiloluk hamile inekten tutun domuz, köpek, porsuk, tilki gibi 1 aylık yavru kediye kadar 80'in üzerinde hayvan kurtardık. Üstleri açık olan bu kuyular hayvanlar için olduğu kadar, yetişkinler ve çocuklar için de ciddi tehlike yaratıyor. Konuyu Sayın Kaymakamımız ile paylaşacağız. Ancak yöre halkının da konuya karşı duyarlı olup, önlemlerini almaya davet ediyoruz. Bunlar önlenebilir nedenler. Önlenebilir nedenlerden dolayı hiçbir canın zarar görmesini istemeyiz” ifadelerinin kullandı.