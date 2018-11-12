AKUT, doğada uygulamalı eğitim gerçekleştirdi

AKUT Milas Birimi bünyesine katılan yeni gönüllülere, Milas'ta olası afet ve kurtarma durumlarında neler yapılması gerektiğiyle ilgili doğada eğitim verdi.

AKUT Milas Birimi bünyesine katılan yeni gönüllülere, olası afet ve kurtarma durumlarında neler yapılması gerektiğiyle ilgili doğada eğitim verdi. AKUT Milas Birimi Sorumlusu Mehmet Nergiz'in önderliğinde, AKUT ailesine katılan yeni gönüllülere yönelik doğada eğitim gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz 11 Kasım Pazar günü, Milas'ın Beçin Mahallesi Denizcik Gölü civarında Milas ve Bodrum'dan katılan 18 gönüllüyle birlikte, olası afet durumlarında yapılacak olan kurtarma işlemleriyle ilgili doğada uygulama yapıldı.

AKUT Milas Birimi Sorumlusu Mehmet Nergiz, doğada gerçekleştirdikleri uygulamalı eğitimlerle ilgili şunları kaydetti: “Geçtiğimiz 11 Kasım Pazar günü, Milas ve Bodrum'dan gelen 18 gönüllünün katılımıyla birlikte Beçin Mahallesi Denizcik Gölü civarında uygulamalı sedye sabitleme, taşıma ve doğada arama eğitimi yapıldı. Milas civarında oluşabilecek afetlerde katkı sağlayacak olan yeni gönüllülerin katılımı, bizleri çok mutlu ediyor. Gönüllüler ile birlikte eğitimlerimize devam edeceğiz.”