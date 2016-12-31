Diğer
Kategoriler
31 Aralık 2016 11:50

AKUT Milas Kaymakam’ı Arslan’ı ziyaret etti

AKUT Milas Kaymakam’ı Arslan’ı ziyaret etti

31 Aralık 2016 11:50

AKUT Bodrum Ekip Lideri Sadettin Uslu ve AKUT Milas Birimi, göreve yeni başlayan Milas Kaymakamı Eren Arslan’ı makamında ziyaret etti.
Kısa süre önce göreve başlayan Milas Kaymakamı Eren Arslan’ı ziyaret eden AKUT Bodrum Ekip Lideri Sadettin Uslu ve AKUT Milas gönüllüleri, Kaymakam Arslan’a görevinde başarılar diledi. AKUT Bodrum Ekip Lideri Sadettin Uslu, ziyarette bir konuşma yaparak AKUT’un faaliyetleri hakkında Kaymakam Arslan’a bilgi verdi.
“AKUT Bodrum ve Milas birimimiz olarak; doğada arama kurtarma, kentsel (deprem) arama kurtarma, teknik dağ arama kurtarma, akarsu ve sel kurtarma ve orman yangını konularında profesyonel çalışma yapabiliyoruz. Bugüne kadar çok sayıda kurtarma operasyonuna katılarak başarılı sonuçlara imza attık. Tamamıyla gönüllülük esasıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diyerek açıklamalarda bulunan Uslu, AKUT’un eğitime verdiği öneme dikkat çekerek şunları kaydetti: “Eğitim en önem verdiğimiz konu diyebilirim. Merkezimizin doğada arama kurtarma, teknik dağ kurtarma, ip teknikleri, akarsu- sel arama kurtarma, deprem arama kurtarma, yangın ve ilk yardım gibi ana başlıklarda yapmış olduğu eğitimler var. Biz bunların öncesinde hazırlık amaçlı veya sonrasında merkezin vermiş olduğu eğitimleri gönüllülerimizle paylaşma şeklinde ilerliyoruz”
Avrupa’da kamu yararı için faaliyet yürüten STK’lara üye olan kimselere, devlet tarafından kolaylıklar sağlandığını ve birçok yönden korunduğunu söyleyen Uslu, AKUT gönüllülerinin çalışmalarda daha fazla yer alabilmeleri için devletin bazı düzenlemeler yapması gerektiğini söyledi.
Bu tür düzenlemelerin yapılabileceğini ifade eden Kaymakam Arslan, kamu yararı için gönüllü bir şekilde çalışma yapan AKUT’a ve AKUT gönüllülerine yürekten teşekkür ettiğini belirterek AKUT gönüllülerine başarılar diledi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
5
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    5°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    8°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    8°C
  • Pazartesi
    Sağnak Yağışlı
    8°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç