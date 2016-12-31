AKUT Milas Kaymakam’ı Arslan’ı ziyaret etti

AKUT Bodrum Ekip Lideri Sadettin Uslu ve AKUT Milas Birimi, göreve yeni başlayan Milas Kaymakamı Eren Arslan’ı makamında ziyaret etti.

Kısa süre önce göreve başlayan Milas Kaymakamı Eren Arslan’ı ziyaret eden AKUT Bodrum Ekip Lideri Sadettin Uslu ve AKUT Milas gönüllüleri, Kaymakam Arslan’a görevinde başarılar diledi. AKUT Bodrum Ekip Lideri Sadettin Uslu, ziyarette bir konuşma yaparak AKUT’un faaliyetleri hakkında Kaymakam Arslan’a bilgi verdi.

“AKUT Bodrum ve Milas birimimiz olarak; doğada arama kurtarma, kentsel (deprem) arama kurtarma, teknik dağ arama kurtarma, akarsu ve sel kurtarma ve orman yangını konularında profesyonel çalışma yapabiliyoruz. Bugüne kadar çok sayıda kurtarma operasyonuna katılarak başarılı sonuçlara imza attık. Tamamıyla gönüllülük esasıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diyerek açıklamalarda bulunan Uslu, AKUT’un eğitime verdiği öneme dikkat çekerek şunları kaydetti: “Eğitim en önem verdiğimiz konu diyebilirim. Merkezimizin doğada arama kurtarma, teknik dağ kurtarma, ip teknikleri, akarsu- sel arama kurtarma, deprem arama kurtarma, yangın ve ilk yardım gibi ana başlıklarda yapmış olduğu eğitimler var. Biz bunların öncesinde hazırlık amaçlı veya sonrasında merkezin vermiş olduğu eğitimleri gönüllülerimizle paylaşma şeklinde ilerliyoruz”

Avrupa’da kamu yararı için faaliyet yürüten STK’lara üye olan kimselere, devlet tarafından kolaylıklar sağlandığını ve birçok yönden korunduğunu söyleyen Uslu, AKUT gönüllülerinin çalışmalarda daha fazla yer alabilmeleri için devletin bazı düzenlemeler yapması gerektiğini söyledi.

Bu tür düzenlemelerin yapılabileceğini ifade eden Kaymakam Arslan, kamu yararı için gönüllü bir şekilde çalışma yapan AKUT’a ve AKUT gönüllülerine yürekten teşekkür ettiğini belirterek AKUT gönüllülerine başarılar diledi.