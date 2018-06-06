Konferansa Çin, Kore ve İran’dan bir çok bilim adamı katıldı.

Ula İlçesi Akyaka Mahallesi Yücelen Otel’de Gökova Geometri Topoloji Enstitüsü (GGTI) tarafından ‘Birinci Uluslararası İpekyolu Geometri Konferansı’ gerçekleştirildi. Çin, Kore ve İran’dan bir çok bilim adamının katıldığı konferansta konuşan enstitü kurucusu Prof. Dr. Selman Akbulut, son 26 yıl içinde dünyada sayılı matematik enstitülerinden Gökova’daki GGT etkinliklerine çok sayıda katılım olduğunu, bunun sonucu buradan dünyaca ünlü olan birçok genç matematikçinin yetiştiğini ve GGT’nin her yıl hem bir bilimsel kitap (PGGT - Proceedings) hem de bilimsel bir dergi (JGGT) yayınladığını söyledi.

Matematik alanında dünyada oldukça az sayıda üst düzey enstitünün bulunduğunu vurgulayan Akbulut, “Şu an bunun karşılığı olarak, Türkiye’de uzun yıllardır çalışan GGT’nin bir enstitüye yani GGTI’ya dönüşmesinin adımları atıldı. Bu, Türkiye için büyük bir şans. İnanıyorum ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’da Türkiye’de bilime, bilim insanlarına, özellikle İpek Yolu projelerine oldukça değer vermektedir. Bu konuda Cumhurbaşkanı’nın kendisi ile görüşüp, etkinliklerimizi anlatmak istiyoruz ve desteklerini bekliyoruz” dedi.

Akbulut son olarak, “GGTI enstitü binası tamamen kendi birikimlerimizle ve Hamdi Yücel Gürsoy’un desteği ile inşa edildi. Gökova’da bir fidan dikildi; bu fidanın büyüyüp gelişmesi için desteğe ihtiyacı var. Gökova’da bu alanda yıllardır devam eden bir çalışma vardı, Gökova konferansları sıfırdan başlamıyor. 26 yıldır olgunlaşmış ilerlemiş bir altyapıya sahip. Matematik, bulunduğumuz yüzyılda anahtar bilim durumundadır. Dünyanın en aktif matematikçileri ile Türkiyeli genç matematikçilerin bir araya gelişi Geometri-Topoloji oluşumunu ileriye taşıyacak önemli faktörlerden birisidir” diye konuştu.