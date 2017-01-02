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02 Ocak 2017 15:30

Akyer; "Milas il olabilecek potansiyele sahip"

Akyer;

02 Ocak 2017 15:30

AK Parti İlçe Başkanı Levent Akyer ve AK Parti Yönetim Kurulu üyeleri, göreve yeni başlayan Milas Kaymakamı Eren Arslan’ı makamında ziyaret ederek görevinde başarılar diledi.
Mülki İdare Amirliği Kararnamesi ile Milas’a atanan ve kısa süre önce göreve başlayan Milas Kaymakamı Eren Arslan’ı ziyaret eden AK Parti İlçe Başkanı Levent Akyer ve AK Parti Yönetim Kurulu Üyeleri Kaymakam Arslan’a görevinde başarılar diledi.
Akyer ve yönetim kurulu üyeleri, ziyarette bir konuşma yaparak Arslan’a kendilerini tanıttı.
Arslan, gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Akyer, yeni görevinin Milas’a hayırlı olmasını diledikten sonra Arslan’a AK Parti’nin Milas’a kazanımlarını anlattı. Arslan, ortak akıl ve işbirliğinin önemine dikkat çekerek “Ortak akıl ve işbirliğinin gücüyle Milas’a değer katabiliriz. Milas’ın potansiyeli buna müsait. Milas, il olacak bir potansiyele sahip bir ilçedir. Nüfusu da buna elverişlidir. Ben bunun için elimden geleni yapacağım. Çalıştığım süre içerisinde de Milas’ı kalkındırmak ve hak ettiği değeri verebilmek için Milas Kaymakamı olarak üstüme düşen görevi yerine getireceğim. Bunun için ortak paydaya ihtiyacımız var. Tüm STK’lar ve kuruluşlar, Milas’ı kalkındırmak ve belli bir düzeye getirebilmek için işbirliğinde çalışmalıdır. El ele verirsek, Milas’ı il olabilecek bir yer haline getirebiliriz.” dedi.
Akyer, Kaymakam Arslan’ın konuşmasının ardından Muğla’nın Fethiye ilçesinin il olabilecekken; Milas’ın da il olma hakkına sahip olduğunu ve bunun için gereken çalışmalara destek vereceklerini söyledi.
Ziyaret, yapılan karşılıklı sohbetlerin ardından son buldu.



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