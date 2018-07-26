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26 Temmuz 2018 10:30

Alev alan otomobilden son anda kurtuldular

Muğla’nın Fethiye İlçesinde kontrolden çıkıp bariyerlere çarpan otomobil alev aldı.

Alev alan otomobilden son anda kurtuldular

26 Temmuz 2018 10:30

Otomobil içerisindeki bulunan 3 kişiden biri hafif yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza; Fethiye- Ölüdeniz yolu ovacık rampası kavşağında meydana geldi. Özgür T. (31) idaresindeki 42 ALR 11 plakalı otomobil ile Ölüdeniz’den Fethiye istikametine seğir halindeyken bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek önce duvara daha sonra refüje çarparak durabildi. Kazanın ardından yanmaya başlayan otomobilden Özgür T, Onurcan K. ile bir çocuk inerek uzaklaştı. Otomobilin bulunduğu bölgeden uzaklaşan Özgür T. ve arkadaşları durumu 112 Acil çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alevlerin sardığı otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangından sonra otomobil kullanılamaz hale geldi.


Kazada hafif yaralanan Onurcan K. sağlık ekiplerince Fethiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.




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