Alışveriş yapar gibi hırsızlık yaptılar

Dükkanın içerisine giren pişkin hırsızların teker teker malzeme seçmeleri ise dikkatlerden kaçmadı.

Bodrum’da bir iş yerine giren 2 hırsız 15 bin TL değerinde elektronik malzeme çaldı. Hırsızlık anları saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken, şüphelilerin rahat tavırları ise dikkat çekti. Yaklaşık 17 dakika boyunca yüzleri açık olarak güvenlik kameralarına yakalanan hırsızların rahatlığı pes dedirtti.

Dün sabaha karşı Turgutreis Mahallesi Postahane Sokak üzerindeki bir iş yerine kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi geldi. İşletmenin kapısını levye ile 10 dakikalık uğraş sonucu açan şüpheliler ardından işletmeye girdi. Oldukça rahat tavırlar sergileyen 2 şüpheli iş yerinden 3 dizüstü bilgisayar, akıllı telefonlar, tablet parçaları çaldı. Şüphelilerden birinin telefon kılıf rafından kendine özenle kılıf seçmesi ise dikkatlerden kaçmadı. Şahıslar daha sonra yine rahat tavırlarla bölgeden uzaklaştı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan jandarma ekipleri hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.