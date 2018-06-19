Diğer
Kategoriler
19 Haziran 2018 23:37

Alkollü sürücü ağaca çarptı

Muğla Milas’ın Ören Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında, seyir halindeyken yoldan çıkan alkollü sürücü çam ağacına çarparak ağır yaralandı.

Alkollü sürücü ağaca çarptı

19 Haziran 2018 23:37


Edinilen bilgiye göre; Ören Mahallesi Çatak Mevkii’nde bugün saat 19.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, sürücü İ.A.K. hakimiyetindeki 09 KD 480 plakalı araç, Ören-Milas yolunda seyir halinde iken yolun sol tarafında bulunan çam ağacına çarptı.


Kazayı gören vatandaşlar, hemen durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Haber verilmesiyle olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, sürücü İ.A.K.’yı Milas 75. Yıl Devlet Hastanesine sevk etti.


Ağır yaralanan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Milas İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Ören Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, sürücünün 1.61 promil alkollü olduğunu tespit etti.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
28
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç