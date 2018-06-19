Alkollü sürücü ağaca çarptı

Edinilen bilgiye göre; Ören Mahallesi Çatak Mevkii’nde bugün saat 19.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, sürücü İ.A.K. hakimiyetindeki 09 KD 480 plakalı araç, Ören-Milas yolunda seyir halinde iken yolun sol tarafında bulunan çam ağacına çarptı.
Kazayı gören vatandaşlar, hemen durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Haber verilmesiyle olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, sürücü İ.A.K.’yı Milas 75. Yıl Devlet Hastanesine sevk etti.
Ağır yaralanan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Milas İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Ören Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, sürücünün 1.61 promil alkollü olduğunu tespit etti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.