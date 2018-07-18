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18 Temmuz 2018 17:05

Alkollü sürücü dehşet saçtı

Milas’ta Halil Bey Bulvarı’nda alkollü olduğu öne sürülen bir araç sürücüsü, park halindeki bir otomobile çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Alkollü sürücü dehşet saçtı

18 Temmuz 2018 17:05

Trafik polisleri ise kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Milas’ta Halil Bey Bulvarı’nda park halindeki otomobile çarpan ve alkollü olduğu iddia edilen bir araç sürücüsü, kazanın ardından kayıplara karıştı. Kazayı gördükten sonra yardıma koşan bazı vatandaşlar, her iki araçta da kimseyi göremeyince büyük bir şaşkınlık yaşadılar.


İhbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri ise incelemelerde bulunarak kaçan sürücünün tespit edilmesi için soruşturma başlattı. Bir süre trafiğin kapandığı karayolu, hurdaya dönen araçların kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.




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