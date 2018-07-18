Alkollü sürücü dehşet saçtı

Trafik polisleri ise kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Milas’ta Halil Bey Bulvarı’nda park halindeki otomobile çarpan ve alkollü olduğu iddia edilen bir araç sürücüsü, kazanın ardından kayıplara karıştı. Kazayı gördükten sonra yardıma koşan bazı vatandaşlar, her iki araçta da kimseyi göremeyince büyük bir şaşkınlık yaşadılar.

İhbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri ise incelemelerde bulunarak kaçan sürücünün tespit edilmesi için soruşturma başlattı. Bir süre trafiğin kapandığı karayolu, hurdaya dönen araçların kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.