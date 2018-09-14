Alman gazeteciler Bodrum'u tanıtacak

Almanya'nın 3. büyük tur operatörü FTI Group ve Bodrum Tanıtma Vakfı'nın işbirliğiyle Bodrum tanıtım çalışmaları devam ediyor.

FTI Group ve Bodrum Tanıtma Vakfı tarafından devam eden tanıtım çalışmaları kapsamında Bodrum'a davet edilen ve D+SENSES Otel'de konaklayan Alman gazetecileri, 5 gün süre ile Bodrum'da bölge gezisi yaparak çeşitli etkinliklere katıldı.

Bodrum Tanıtma Vakfı yetkilileri, FTI Basın Direktörü Angela Winter, Tanja Haas, FTI PR Direktörü ve Meetingpoint Turkey Ege Quality Şef Rehberi Levent Sevinç önderliğinde düzenlenen geziye katılan gazeteciler, Bodrum hakkında detaylı bilgiler alarak Bodrum'un güzelliklerini keşfetme şansını yakaladılar.

Gabriela Bernd (Berliner Lokalnachrichten), Julia Cherkasky (Russki Voyage), Barbara Forster (Passauer Neue Presse), Nadine Klikar (Main-Post), Sabrina Rödder (Rhein Zeitung) ve Ilona Stienen (Dachauer Rundschau)'dan oluşan Alman Gazeteciler, Bodrum'un tarihi ve kültürel alanlarını görüp günlük yapılan turlara katılarak bölgeyi en iyi şekilde anlatabilecek türde izlenimler edindi.

Bodrum Marina'da yer alan Gemibaşı Restaurant'ta Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Turgay Kaya ile yemekte buluşan gazeteciler, gece boyunca keyifli sohbetler eşliğinde Bodrum hakkındaki değerlendirmelerini paylaştı. İklimi, doğal güzellikleri ve özgür yaşam stili ile Bodrum'a hayran kaldıklarını ifade eden gazetecilere teşekkür eden Başkan Yardımcısı Turgay Kaya, Bodrum ile ilgili bilgiler aktardı.

Bodrum Tanıtma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kocadon, özellikle Avrupa ülkelerinde Bodrum'u tanıtmak üzere yoğun çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, “Almanya bizim için en önemli ülkelerden biri. Daha çok Alman turisti Bodrum sokaklarında görebilmeyi umut ederek çalışmalarımızı gerek tur operatörleriyle gerek ise hava yolu şirketleriyle ve gönüllü turizm elçilerimizle birlik beraberlik içinde sürdürüyoruz. Koşullar her ne olursa olsun bu çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Çalışmalarımız sayesinde Almanya'dan Bodrum'a gelen turist sayısında ciddi artışlar yakaladık. Bu organizasyonların gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Özellikle Almanya'daki çalışmalarda işbirliği yaparak daha çok Alman turistin Bodrum'a getirilmesinde büyük katkı sunan FTI Group'a da ayrıca teşekkür ediyorum”dedi.

Çalışmalar kapsamında FTI Group ayrıca Bodrum'un çeşitli yerlerinden canlı yayınlar yaparak tanıtımı başta Almanya olmak üzere civarındaki ülkelere de taşıyor. Şu an Bodrum bölgesinde aynı şekilde yine FTI Group'un organizasyonu ile Fransız ve Avusturya TV ekipleri bölge tanıtımı için çekimlerini sürdürüyor.