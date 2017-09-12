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12 Eylül 2017 18:04

Alman vatandaşı uyuşturucu kuryeliği yaparken yakalandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 1,5 yıldır kaçak yaşayan Alman vatandaşı uyuşturucu kuryeliği yaparken yakalandı.

Alman vatandaşı uyuşturucu kuryeliği yaparken yakalandı

12 Eylül 2017 18:04


Edinilen bilgiye göre, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Almanya vatandaşı M.F. isimli kişinin özellikle Bodrum merkezinde gençlere uyuşturucu sattığı yönünde bilgiye ulaştı. Narkotik ekipleri şahsı takibe aldı. Geçtiğimiz gece harekete geçen Narkotik Timleri M.F.’yi Taşlık Sokak’taki evinin önünde yakaladı. Şahsın üzerinde ve kaldığı evde arama yapan ekipler, bir miktar uyuşturucu madde, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde ettiği paralara el koydu. Almanya’dan kaçıp Türkiye’de 1,5 yıldır kaçak olarak yaşadığı tespit edilen Almanya vatandaşı M.F. İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.




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